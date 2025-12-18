Calor, lluvia y tormenta: así se comportará el tiempo durante este fin de semana

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció su pronóstico de cara al penúltimo fin de semana del año. Este estará marcado por temperaturas elevadas y jornadas inestables, con lluvias, tormentas y mejoras temporales.
En tal sentido, sostuvo que el viernes será “una jornada calurosa”, y que durante la mayor parte del día “habrá escasa nubosidad”. Sin embargo, informaron que “en la tarde, debido a las altas temperaturas, pueden formarse algunos chaparrones aislados y tormentas, principalmente en la región centro-este del país”. La situación puede mantenerse hasta la noche en la región costera del este.
En tanto, Inumet señaló que el sábado “será una jornada calurosa inestable”. Sin embargo, “desde la madrugada, en el litoral oeste y centro sur, comenzarán a generarse lluvias y tormentas. Algunas podrían ser localmente fuertes. Estas tormentas, durante el día, comenzarán a dispersarse al resto del territorio”. “Es importante aclarar que no se desarrollarán de forma simultánea en todas las zonas y que se esperan mejoras temporales”, agrega el aviso.
Por último, el domingo se mantendrá la tendencia en cuanto a las temperaturas, y se esperan tormentas que puedan ser puntualmente fuertes en el litoral oeste, centro y norte. En tanto, para el resto del país, “si bien, al día de hoy, los modelos muestran mayor incertidumbre, es probable que se generen lluvias aisladas y tormentas con mejoras temporarias”.
