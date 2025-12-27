Locales

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: las localidades afectadas

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.

De acuerdo con el organismo, un “frente cálido” afecta al país, lo que genera tormentas, algunas “puntualmente fuertes”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”, indica Inumet.

El instituto aseguró que continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. Inumet prevé actualizar su alerta a las 17:00 de este sábado.

El fenómeno se da en el marco de un aviso especial previo emitido por el organismo sobre tormentas muy fuertes y altas temperaturas.

Localidades afectadas

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín y Plácido Rosas.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis al Medio.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Saucedo y Termas del Arapey.

Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Montevideo Portal