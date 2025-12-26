Locales

El aviso especial de Inumet por tormentas muy fuertes y altas temperaturas: qué dice

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas, que podrían alcanzar hasta los 38 °C.

La advertencia rige desde la madrugada del sábado 27. La primera región que será afectada por las fuertes tormentas es la del norte del río Negro, para la que se espera una desmejora en las condiciones del tiempo con tormentas, algunas puntualmente muy fuertes. De todos modos, habrá mejoras temporarias durante ese día.

Las tormentas más importantes volverán a desarrollarse a partir de la mañana del domingo 28, y también afectarán la zona norte del país. Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes 29, el tiempo comenzará a mejorar.



En todo el período, Inumet prevé acumulados de lluvia entre 40 y 80 mm, con valores puntuales que podrían superar los 100 mm.

En esa línea, el organismo recordó que en zonas de tormentas también se pueden registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Inumet también advirtió por altas temperaturas en todo el país, con valores máximos que oscilarán entre 31 °C y 35 °C. A partir del lunes 29, las temperaturas máximas, principalmente al sur del río Negro, comenzarán a ascender, alcanzando valores puntuales de entre 36 °C y 38 °C, señaló en un comunicado.



El organismo prevé que esta situación se mantenga hasta el jueves 1º de enero de 2026. Durante los días de la alerta por altas temperaturas, también habrá mínimas de entre 14 °C y 18 °C, por lo que el fenómeno no se puede catalogar como una ola de calor.