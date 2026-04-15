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Inumet emitió una alerta amarilla por lluvias abundantes: las localidades afectadas

En el marco de un aviso especial por un ciclón extratropical, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por lluvias abundantes que afecta a diez departamentos del territorio nacional.

Según el organismo, una perturbación atmosférica aqueja al país, por lo que se podrán generar precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos.

En las zonas afectadas se podrán registrar tormentas aisladas, acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Inumet continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios. La alerta rige hasta las 16:30.

Principales localidades afectadas:

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Goñi.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Masoller.

Salto: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.