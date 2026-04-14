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Nuevo ciclón extratropical: el aviso de Inumet con advertencia por rachas de hasta 80 km/h

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por precipitaciones y vientos fuertes previstos para este 15 de abril, como consecuencia de la formación de un ciclón extratropical.

En un comunicado, el organismo anunció que desde el miércoles al viernes de esta semana se esperan precipitaciones en todo el país. En las zonas litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, de entre 40-80 milímetros o superiores. Esas lluvias podrán estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes.

La situación comenzará a “mejorar gradualmente desde el litoral este”, indicó el organismo.

En lo que respecta a los vientos fuertes y persistentes, para el jueves Inumet anunció un “aumento en la intensidad” en el viento sostenido de componente norte en la zona este, de entre 50 y 60 km/h, que comenzará a disminuir sobre la tarde.

Desde la madrugada del viernes, con la rotación del viento al suroeste, el organismo prevé un nuevo incremento en la intensidad, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h; la mayor zona afectada será la del sur del río Negro, principalmente la franja costera.