Inumet emitió una alerta amarilla por lluvias abundantes: a qué departamentos afecta

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por lluvias puntualmente abundantes.
Según el comunicado del organismo, una perturbación atmosférica afecta al país generando “precipitaciones puntualmente abundantes” que van desde los 20 a 40 milímetros.
“Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, indica el texto.
Departamentos afectados
Artigas: Todo el departamento
Paysandú: Todo el departamento
Río Negro: Algorta, Menafra y Paso de los mellizos.
Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Todo el departamento
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
La advertencia se da luego de que el organismo haya emitido una aviso especial por la llegada de un ciclón extratropical que afectará a Uruguay.
