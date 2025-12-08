Inumet advierte que llegará ciclón extratropical a Uruguay: dónde y cuándo se desarrollará

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por la llegada de un ciclón extratropical a la región, que fue anunciado por meteorólogos y sitios especializados durante la semana pasada.
Precisamente, el instituto advierte por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, que se darán a partir de este lunes y hasta la mañana del próximo miércoles.
“Se espera que un ciclón extratropical se desarrolle en la región del noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil”, añade el organismo.
El fenómeno se desplazará hacia el este e ingresará al océano Atlántico frente a las costas de Brasil durante el próximo martes.
“El extremo sur de dicho sistema afectará a la zona norte, centro y noreste de Uruguay. En estos lugares se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio esperados entre 40-80 milímetros.
A su vez, se desarrollarán tormentas puntualmente fuertes que “podrán generar acumulados de lluvia mayores a 100 milímetros”.
Durante el martes y miércoles, se espera “un leve” incremento del viento con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora sobre todo en el norte del país.
