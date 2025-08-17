Inumet emitió un aviso por “ciclón extratropical” con vientos y lluvias: cuándo llegará

Montevideo Portal
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso este domingo por “vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes” en esta semana.
“A partir de la madrugada del martes 19, se espera un aumento en la intensidad del viento, de componente este y noreste, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h debido a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical), sobre el litoral oeste del país”, señala.
Según el organismo, “esta situación estará acompañada de precipitaciones abundantes y ocasionales tormentas afectando todo el territorio”.
Además, el miércoles este sistema de baja presión “se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio, generando un cambio en la dirección del viento del sector oeste, que afectará principalmente las zonas ubicadas al sur del Río Negro”.
“En estas zonas continuarán registrándose precipitaciones abundantes, mejorando hacia la tarde del miércoles 20; y vientos fuertes que comenzarán a amainar hacia la madrugada del jueves 21”, concluye el aviso de Inumet.
