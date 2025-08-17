Metsul prevé llegada de DANA con ciclón extratropical a Uruguay, ¿cuándo será?

Locales

El servicio meteorológico brasileño MetSul advirtió sobre la formación de un ciclón extratropical que podría impactar en el sur de Sudamérica y generar tormentas severas, vientos muy fuertes y lluvias intensas en varios países, incluido Uruguay.

Según el informe, el fenómeno se originará a partir de una baja presión en altura que actualmente se encuentra en el Pacífico y que cruzará los Andes a comienzos de la semana. Esta depresión, conocida como DANA (depresión aislada en niveles altos), avanzará primero hacia Chile y luego hacia el norte y noreste de Argentina, para situarse entre el oeste de Río Grande do Sul y Uruguay entre martes y miércoles.

En esa etapa, la baja presión en altura se acoplará a un centro de baja en superficie, lo que iniciará la ciclogénesis, es decir, la formación de un ciclón extratropical. “El proceso comenzará el martes 19, con baja presión centrada entre Argentina y el oeste de Uruguay. Posteriormente, el centro del ciclón estará entre el Río de la Plata y la provincia de Buenos Aires el miércoles, antes de avanzar hacia el Atlántico”, indicó MetSul.

El observatorio meteorológico alertó que el mayor riesgo se concentrará entre la tarde del martes 19 y la madrugada del miércoles 20, cuando se espera la llegada de una línea de inestabilidad prefrontal que podría generar ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 km/h, lluvias intensas de corta duración, tormentas eléctricas y granizadas puntuales.

El fenómeno afectará a una amplia región que incluye a Uruguay, el norte y noreste de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. En particular, MetSul advirtió sobre la posible aparición de “supercélulas aisladas”, con capacidad de generar eventos severos de viento y granizo.

Las autoridades meteorológicas uruguayas aún no han emitido advertencias oficiales, pero el pronóstico regional marca un escenario de cambio de tiempo significativo a partir del martes, con condiciones que podrían complicar la operativa en rutas, actividades al aire libre y servicios portuarios y aéreos.

