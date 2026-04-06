Medioambiente

Desde Brasil advierten que Uruguay quedará en medio de “masas opuestas” y qué sucederá

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) emitió en las últimas horas un aviso de tormentas de nivel naranja, con grado de severidad de “peligro”, vigente a partir del mediodía y para el resto del área durante la presente jornada.

El aviso rige para la zona sur del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay, y prevé precipitaciones de “entre 30 y 60 mm/hora o de entre 50 y 100 mm/día”, así como vientos fuertes, “de entre 60 y 100 km/hora”, y granizo.

Por ello, el informe destaca el “riesgo de cortes de luz, daños a los cultivos, caída de árboles e inundaciones”.

Según el servicio meteorológico local Climatempo, estos eventos obedecen a la formación de “un nuevo ciclón extratropical y un frente frío” que se formarán “entre el 6 y el 7 de abril, entre el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina”.

El ciclón extratropical se formará entre Uruguay y Rio Grande do Sul y luego se desplazará hacia el mar. Mientras tanto, el frente frío se formará entre Paraguay y el sur de Brasil y avanzará hacia las regiones sureste y centro-oeste. Ambos sistemas “chocarán” sobre el territorio uruguayo, lo que provocaría fuertes lluvias y vientos intensos en nuestro país y en el sur de Brasil entre el 6 y el 10 de abril.

Ayer, en diálogo con Montevideo Portal, el meteorólogo José Serra señaló que estos fenómenos no se registrarán en Uruguay con la misma intensidad ni persistencia que en el país vecino.

“Sí tendremos dos jornadas cargadas de lluvias y algunas rachas de vientos fuertes”, consideró el experto, quien adelantó que “Paysandú, Durazno, Rocha y Lavalleja” serán los departamentos más afectados, con “lluvias concentradas y constantes desde el martes hasta el final del miércoles”.

En esos días, también podrían registrarse ráfagas de hasta 80 km/h.