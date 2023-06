Interpelación a Heber: un final con “Jack el destripador”, “VAR” y hasta Don Quijote

Política

El desenlace de la interpelación en la Cámara de Diputados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tuvo de todo. Una moción de Cabildo Abierto, que incluía críticas a la gestión del Frente Amplio en seguridad, pero también a la del gobierno, disparó el último debate de una sesión que por entonces ya llevaba 24 horas desde su inicio.

Los cabildantes propusieron una moción diferente a la de blancos, colorados y el Partido Independiente, que impulsaban un texto de respaldo total a la gestión de Heber.

El partido de Guido Manini Ríos planteó una declaración de seis párrafos, que en los primeros dos “incisos” realizaba diversas críticas a las administraciones del Frente Amplio pero que, sobre todo en el tercer párrafo, resumía sus críticas a Heber de la siguiente forma: “La actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País”.

Las idas y vueltas por la votación de la moción empezaron cuando el Frente Amplio pidió desglosar parte de la votación, lo que implica votar partes del texto por separado. En particular, la oposición pidió el desglose y votó de forma afirmativa, junto a Cabildo Abierto, el tercer párrafo y uno más sobre la gestión carcelaria. Pero, sin embargo, no votó los que contenían críticas a sus administraciones.

El texto

Cabildo Abierto votó de manera afirmativa todos los párrafos, y los otros socios del gobierno ninguno.

Además del debate político, la prolongada sesión a esa altura empezó a abordar cada vez más cuestiones de técnica legislativa y también de reglamento de cámara, lo que provocó reiteradas consultas a “la mesa”, como se denomina la Presidencia de la Cámara.

Por ejemplo, en medio de la votación, el diputado Eduardo Lust, abogado constitucionalista, pidió aclarar “si son incisos o son párrafos” lo que se estaba votando. “Porque los incisos... Es decir, el inciso se asocia a un artículo. No queda claro. Yo no entiendo, cuando se dice tercer inciso o cuarto inciso, si va hasta el punto y seguido o hasta dónde. Pido si lo pueden aclarar. No es para andar molestando a las 10 de la mañana, pero simplemente para saberlo”, dijo.

El presidente de la cámara, Sebastián Andújar, le respondió: “Diputado, son incisos”. Y la sesión prosiguió.

Entonces, tras la votación de los “incisos” desglosados, el prosecretario de la cámara, Fernando Ripoll, leyó el texto aprobado.

“Habiendo comparecido el señor ministro del Interior Luis Alberto Heber al llamado a sala en aplicación del artículo 119 de la Constitución para brindar explicaciones referidas a las acciones emprendidas por el gobierno a través de su Secretaría de Estado, relativas al estado de situación de los homicidios en Uruguay en 2022 y 2023, así como las situaciones de extrema violencia registradas en dicho período y evaluación de los planes de seguridad implementados”, dice la introducción de la declaración aprobada con votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio.

Y le siguen dos párrafos.

“Que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País”, señaló el primero.

“Que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario, en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución”, señaló el segundo inciso.

Más debate, “Jack el destripador”, la revisión y Don Quijote

De inmediato, el cabildante Martín Sodano pidió la palabra para fundamentar su voto y dijo que “la moción que termina siendo aprobada es Jack el destripador“. “Una vergüenza lo que están queriendo votar, con el espíritu de lo que se presenta”, dijo. “Quedamos con la conciencia tranquila de que votamos una moción completa, con forma, que tiene contenido, y no votamos popurrís de Carnaval”, completó.

El diputado Álvaro Perrone, en tanto, dijo que “lo único que se pretende” en su moción es “cambiar el rumbo de la seguridad”.

Las argumentaciones siguieron y el diputado Javier Radiccioni pidió una reconsideración de la moción, lo que abrió paso a un nuevo cuarto intermedio en la maratónica sesión, cuando ya eran casi las 10 de la mañana y se daba lugar a una especie de “VAR” parlamentario.

Pero la reconsideración también abrió un debate. El diputado interpelante, Sebastián Valdomir, se quejó porque a su juicio ya había pasado el momento de solicitar la reconsideración, debido a que cuatro diputados ya habían argumentado.

Ante eso, Andújar respondió que “todo punto se puede reconsiderar mientras la comunicación inmediata [a la otra cámara] no se haya realizado”.

Cuando iban a empezar a votar otra vez el texto, en medio de griteríos, Sodano pidió un nuevo cuarto intermedio, aunque no estaba reglamentariamente en el uso de la palabra. Andújar, entonces, le dijo: “Soliciten las cosas como corresponde, por favor. Si no, tenemos que levantar la sesión”.

Sodano insistió, ya en uso de la palabra, en pedir un cuarto intermedio de cinco minutos, que al final fue de 25 minutos.

Un último cuarto intermedio y la moción de censura

Al regreso del último cuarto intermedio, cuando ya pasaban las 10:15 horas, los diputados procedieron a reconsiderar el texto. Tanto la introducción como los dos párrafos aprobados previamente fueron ratificados con 49 votos, de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.

Valdomir, por su parte, remarcó que el oficialismo “no logró la mayoría en la cámara para respaldar las explicaciones del ministro”. También dijo que a la interpelación “no le sobró ningún tiempo”.

En una nueva argumentación, los cabildantes lamentaron que blancos y colorados no hayan acompañado los párrafos que criticaban la gestión del Frente Amplio. Perrone repitió que no estaban conformes con la gestión de la seguridad en materia de homicidios.

Ya sobre el final, el reclamo de los cabildantes provocó la respuesta del nacionalista Juan Martín Rodríguez. El diputado blanco argumentó que su partido había presentado una moción “en línea disonante” con lo presentado por Cabildo Abierto. “Flaco favor le haríamos a lo que nosotros firmamos, de haber acompañado elementos de otra declaración que no sean totalmente acordes a la moción presentada por nosotros”, agregó.

Por último, le dedicó un mensaje “a los permanentes agoreros de apocalipsis”. “Vísteme despacio, Sancho, que estoy apurado”, dijo en alusión al personaje de Don Quijote.

La sesión terminó con la lectura de una moción del Frente Amplio donde pide considerar la censura del ministro. La Cámara de Diputados deberá volver a ser convocada en las próximas 48 horas para analizar el pasaje del asunto a la Asamblea General.

Los cabildantes analizarán en las próximas horas la posición a tomar.

