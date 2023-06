¿Un acuerdo para no hablar de ciertos temas? Diputado del PN lo rompió y el FA lo criticó

Política

La interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la situación actual de la seguridad y su gestión combatiendo el delito nacional generó una discusión entre el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, su homóloga del Frente Amplio Cecilia Cario y el miembro interpelante Sebastián Valdomir.

Todo comenzó con el legislador nacionalista quien aseguró que 21 horas atrás, cuando comenzaba la instancia legislativa, se celebrara la forma con la que había sido encarada la sesión, principalmente por el miembro interpelante.

“Lo conocemos, porque habíamos conversado con él, porque habíamos escuchado y visto sus manifestaciones en la prensa, y habíamos, en función de las mismas, entendido que la forma en que encaró, más allá de matices y diferencias, era la que nosotros suponíamos el comienzo de la misma”, señaló.

Luego, Rodríguez volvió a halagar a Valdomir, pero en este caso el representante estaba retirándose de la sala y el nacionalista aprovechó para hacerlo notar: “Lamento que se retire de sala ahora junto a otros legisladores, porque ya que lo estaba elogiando pensé que se iba a mantener en sala”, comentó, y recibió gritos como respuestas.

Allí, Rodríguez se enojó pido si era posible que, al igual que se ampararon otros, también se lo ampare a él. “Porque resulta que acá los que tienen coronita pueden decir cualquier barbaridad y no se los manda a callar”, agregó.

Los dichos despertaron la respuesta de Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados, quien le preguntó: “¿Usted está cuestionando a la mesa?”. “Estoy pidiendo que se mande a callar a la gente que está hablando”, respondió el diputado blanco.

Andújar, en tanto, contestó: “Usted no me tiene que decir cómo proceder. Si usted quiere cuestionar a la mesa, cuestiónela”. Rodríguez reiteró que estaba pidiendo que se lo ampare en el uso del reglamento, “que es cumplir con el reglamento”.

Luego de ese cruce con el presidente de la cámara, Rodríguez continuó hablando y destacó que de la misma forma que valoraron las formas del miembro interpelante, también lo hizo con el ministro del Interior, quien, a su entender, de forma “honesta y responsable” brindó información que se le reclamaba.

“Durante muchas horas el ministro volcó información y lo hizo de la manera que lo caracteriza. Eso evidentemente para quienes atentamente escuchamos su intervención, acompañada de los demás intervinientes. Entendíamos que iba por el camino correcto, pero ese cuarto intermedio solicitado raudamente a primera hora de la mañana nos hacía presagiar que el tono de la misma iba a cambiar y efectivamente así ocurrió”, comentó

“Al retorno de la misma llegó el estilo Fernando Pereira, el que ni siquiera había comenzado la interpelación y ya le reclamaba la renuncia al ministro. El estilo que en definitiva se manifiesta ahora con la moción de censura, entregada en la mesa por parte de la oposición. Como dijimos, notamos ese cambio de tono que tanto se habló a lo largo de la interpelación, observamos los discursos hechos, leídos, como si el ministro no hubiese hablado o expuesto a lo largo de cinco, seis o siete horas. Parecían discursos hechos del día anterior, poco más que el ministro no había pasado por la sala porque realmente teníamos escuchar a legisladores que leían cosas que habían sido respondido por el ministro”, agregó.

En esta línea, Rodríguez resumió que comenzó la crítica en sí mismo y nada de lo que dijera el ministro o sus colaboradores parecía haber sido escuchado, entendido y “mucho menos admitido”.

“Empezamos a escuchar las críticas a la gestión, validas por supuesto, pero se le pretendían atribuir al Ministerio del interior críticas que en muchas de las reuniones que se realizan en los barrios reclamos que son la intendencia departamental como poda o iluminación. Mientras que la intendente reclama cámaras no hace lo que tiene que hacer, además de autoinventarse préstamos o autopercibirse actriz, contradicha por la Facultad de Medicina”, señaló.

“Entonces, presidente ¿sabe qué me pasó en ese momento? Algo que traté de evitar, y el miembro interpelante lo sabe porque lo hablé con él desde el día que se planteó la interpelación. Yo me había planteado no hablar del exministro Bonomi, pero no por una cuestión política, por un tema de respeto a la persona, porque las personas tenemos límites y nosotros, y el miembro interpelante lo sabe, cuando surgió la propuesta de la interpelación siempre lo que dijimos fue: parece extraño que desde el sector político del mayor fracaso en materia de combate al delito se quiera llevar una interpelación en esta materia, jamás hablando del exministro Bonomi”, acotó.

Rodríguez aseguró que, sin embargo, por las aseveraciones que hicieron los legisladores de la oposición se vieron “obligados” a hacerlo, a hablar del pasado y de la gestión del exministro del Interior en el gobierno del Frente Amplio.

“Yo no quiero hablar del pasado, no quiero hablar del pasado, pero cada tanto venía la mojadita de oreja. Bueno, parce que querían que habláramos de Bonomi porque lo que pretenden en esta interpelación es reivindicar el nombre de Bonomi luego de ser el mayor responsable del fracaso en materia de combate a la inseguridad”, gritó Rodríguez, y pidió que se “hagan cargo”.

“¿Lo querían traer a colación? Lo lograron, lo lograron. ¿Y sabe qué? Hablo con el tono que me parece conveniente porque he escuchado de todos tonos en más de 21 horas y si molesta capaz que algodoncito en el oído. Lamentamos que esta interpelación no haya transcurrido durante toda esta larga jornada en el tono que comenzó. Tal vez hubiese sido más breve, tal vez no, pero se hubiera centrado en lo que tenía que ser”, concluyó.

La otra parte

La diputada Cairo tomó la palabra luego para una moción política y comenzó diciendo que no se sorprendió por cómo termina la interpelación porque cada vez que está por terminar alguna sesión y cierra el diputado Rodríguez o los manda a callar o se ofende con alguien. “Pero siempre así como desacatado. No sé si son las horas, si va tomando presión de a poco, no me queda claro. Yo lo siento montones, pero la próxima vamos a traer la pastilla”, indicó.

“La verdad, es verdad que habíamos acordado no hablar de determinadas cosas, ‘nosotros no hablamos de la gestión anterior’ [citando al diputado blanco’, yo lo hice yo hablé de la gestión anterior, y no me duele en prendas. Pero ese acuerdo tenía otros acuerdos también que estaban vinculados a no hablar de Bonomi, no solo por respeto a Bonomi, porque hay cosas que también están acá arriba de la mesa y que nosotros, por no ser ordinarios, no íbamos a decir. Pero [Sebastián] Marset, [Alejandro] Astesiano y [Gustavo] Penadés no son nuestros presidente. Nos pidieron ese acuerdo, lo rompieron a partir de ahora no hay ninguno”, indicó.

Finalmente, Valdomir hizo su última intervención antes del cuarto intermedio, expresó que no sabía cuántas veces había hablado y reconoció que se había llevado mucha información de las acotaciones de las autoridades del Ministerio del Interior.

“Pero debo mencionar que el diputado Juan Rodríguez cierra la lista de oradores derrapando de una manera estrepitosa. Fuera de tono, fastidiado, claramente está desencajado. Se peleo con el presidente de la Cámara, nos mandó a callar a todos y aparte lo que hizo ahora es que se refirió a una conversación personal públicamente sin preguntarme si podría o avisar que lo haría”, criticó.

“Y eso lo dan los años, las buenas costumbres, per se le fue tanto la moto y claramente está tan desbordado por el contexto de la interpelación, pero con el cierre que claramente en vez de querer plantear algo concreto, la verdad no entiendo qué fue lo que quiso hacer. Nadie entiende a qué responde este alegato a los gritos y desaforado que acaba de hacer”, añadió.

Por último, Valdomir destacó que hay una “negación” por parte del Ministerio del Interior y las bancadas del oficialismo, salvo la de Cabildo Abierto y la de Gustavo Zubía, de la gravedad de la situación en materia de seguridad.

“Al ministro no le pedimos la renuncia por la jornada de hoy, la renuncia se la venimos pidiendo desde hace varios meses atrás, es más el año pasado se la pidió la cámara de Senadores, nosotros desde Diputados y la pidió el presidente del FA y no por este tema que estamos discutiendo hoy: se lo pedimos por el caso Marset, por el caso Astesiano, por la gestión en tema de Homicidios que es negativa”, concluyó

