Interior resolvió que los tatuajes no sean "impedimento" para ingresar a la Policía

El Ministerio del Interior resolvió este jueves que no sea impedimento tener tatuajes para ingresar o presentarse a los distintos llamados para incorporarse a la Policía Nacional.

"Por medio del presente se establece que para concursar en los distintos llamados a ingreso de la Policía Nacional, no serán ‘impedimento' los tatuajes", informó la Secretaría de la Dirección en un breve comunicado firmado por el encargado de la Dirección Nacional de Educación Policial Efrain Abreu.

Después de que la cartera realizará un concurso acotado de "oposición y méritos para cargos de Guardia Republicana, Agente Ejecutivo y Agente Eventual, desde el Sindicato de Funcionarios Policiales de Uruguay (Sifpom) se informó que se recibieron varios llamados de aspirantes a policía que no los dejaron entrar por tener tatuajes y se pidió al ministerio rever el criterio.

"Al principio era que fuera un tatuaje con un signo político o de violencia, que lo miraras y dijera algo detrás de ese tatuaje, pero hoy en algunos lugares no se aplica con la misma coherencia entonces a veces tiene una florcita y los dejan afuera. Nos llaman desesperados y nosotros, si bien no los podemos representar porque no son funcionarios policiales todavía, hicimos el planteo al Ministerio del Interior. Nos dijeron que iban a rever y ver cómo estaban cómo se estaba tomando por parte de aquellos que tienen que hacer la elección, ver en qué se estaban basando y en qué criterios", contó la presidenta del sindicato Patricia Rodríguez a Subrayado.

Cuando fue consultado sobre el tema el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, adelantó que se iba a modificar el criterio y no descartó que se pueda eliminar.

"No es claro y puede prestarse a descalificaciones de gente que tiene buena capacidad (hombre o mujer) para cumplir la tarea. Los tatuajes, si no son visibles, mejor porque no se identifica a la gente, pero no puede ser un elemento de eliminación", aseguró el jerarca este miércoles.

