Heber dijo que “modificarán” criterios para que personas con tatuajes entren a la Policía

El Ministerio del Interior llamó a concurso acotado de oposición y méritos para cargos de Guardia Republicana, Agente Ejecutivo y Agente Eventual. El objetivo -dijeron- es "elaborar un orden de prelación" para ocupar cargos vacantes o aquellos que se generen en distintos departamentos del país.

No obstante, desde el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) informaron que recibieron llamados de aspirantes a Policía que no los dejaron entrar por tener tatuajes y pidieron al ministerio rever el criterio.

"Al principio era que fuera un tatuaje con un signo político o de violencia, que diera a que lo miraras y dijera algo detrás de ese tatuaje, pero hoy ya en algunos lugares no se aplica con la misma coherencia entonces a veces tiene una florcita y los dejan afuera. Nos llaman desesperados y nosotros, si bien no los podemos representar porque no son funcionarios policiales todavía, hicimos el planteo al Ministerio del Interior, dijo que iban a rever y ver cómo estaban cómo se estaba tomando por parte de aquellos que tienen que hacer la elección, ver en qué se estaban basando y en qué criterios", contó la presidenta del sindicato Patricia Rodríguez a Subrayado.

En ese entonces, fuentes de la cartera de seguridad dijeron a Montevideo Portal que tatuajes "pueden tener", pero aclararon que hay un "componente de seguridad de la integridad de la persona" y, por tanto, lo que "no se permiten son tatuajes, piercings, implantes o escarificaciones que, por su tamaño, ubicación o simbolismo, alteren la presentación personal, la sobriedad o el adecuado uso del uniforme".

Este miércoles, en el marco del lanzamiento del proyecto "Garitas para emprendedores Andrés Abt", el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado al respeto. En su respuesta, secretario de Estado aseguró que el criterio se va a "rever" y "modificar", y no descartó que se pueda "eliminar".

"No es claro y puede prestarse a descalificaciones de gente que está con buena capacidad (hombre o mujer) para cumplir la tarea. Los tatuajes, si no son visibles, mejor porque no se identifica a la gente, pero no puede ser un elemento de eliminación", aseguró Heber.

Finalmente, reiteró, al igual que las fuentes consultadas, que el requisito de no tener tatuajes visibles no es nuevo, sino que "siempre existió".

