Interior pide información urgente a Jefatura por alcalde que amagó a golpear a periodista

El Ministerio del Interior abrió una investigación de urgencia a raíz de la salida del alcalde de Cerro de las Cuentas, Humberto Allende, del juzgado de Melo, cuando salió sin esposas ni custodia y amagó a golpear a una periodista que le pedía una declaración.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, el Ministerio busca establecer por qué no se respetó el protocolo para la conducción y custodia de Allende fuera del juzgado, cuando fue condenado.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Montevideo Portal que se trata de una de las tres formas que tiene la cartera de investigar una presunta irregularidad de un funcionario. “Lo primero que hace la Dirección de la Policía Nacional es pedir una información de urgencia. Por lo general el resultado tiene que estar en 48 o 72 horas y a partir de ahí se responde”, dijeron.

“Si tiene argumentación o no, se ve si amerita o no la investigación administrativa. Si amerita, se hace la investigación, que lleva más tiempo. Lo que se investiga ahí siempre son los hechos. En el caso de ameritar, la tercera etapa es el sumario, ahí recién se involucra a la persona. A veces se pasa directamente de la información de urgencia al sumario, o se puede hacer el sumario directamente”, explicó la fuente consultada.

Allende salió del juzgado y atinó a golpear a Valeria Coronel, reportera de Canal 12 de Melo, que le pedía una declaración a raíz de su condena. En un video publicado en redes por la periodista Silvia Techera, de La Voz de Melo, se puede ver además como el exjerarca municipal se va del lugar sin esposas e insultando a los presentes, para luego subir a una camioneta policial.

Coronel dijo a Montevideo Portal que no conocía con anterioridad al exalcalde y que Allende estaba “enojado” por un informe que ella hizo hace semanas en la puerta del juzgado.

La periodista contó que en las últimas semanas tanto ella como el director del canal habían consultado a uno de los abogados de Allende para coordinar notas, pero el representante les dijo que su defendido no hablaría hasta que la Justicia no se pronunciara. “Por eso esperábamos que ayer, con la sentencia dictada, hiciera alguna declaración, pero la reacción fue otra”, dijo Coronel.

“Un colega, corresponsal para un medio de Montevideo, me dijo ‘se fue directo hacia vos’, pero yo no tengo nada en particular contra él, y no lo conocía”, incidió.

A raíz del episodio, el senador frenteamplista Charles Carrera elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior y expresó su “solidaridad a la periodista”.

En la carta enviada a la vicepresidenta Beatriz Argimón, Carrera pide que se informe los protocolos a seguir por parte de la Policía para el traslado a sede judicial de imputados y/o condenados.

A su vez, pide explicaciones de por qué el exalcalde condenado no salió esposado del recinto judicial, “qué razones lo diferencian del resto de los imputados p0or la justicia que recurrentemente son trasladados con esposas y grilletes” y que se informen “las medias que se tomaron al respecto por parte de la Jefatura de Cerro Largo y, en caso contrario, las que prevea tomar la cartera en tal sentido, si correspondieren”.

En rueda de prensa, Carrera cuestionó la “pasividad de la Policía” y dijo que “acá sin lugar a dudas hay una responsabilidad del mando y de las autoridades judiciales que tienen que intervenir en este caso”.

“Ese es un claro ejemplo de falta de profesionalización de la Policía, y por eso es tan importante la responsabilidad del mando sobre las fuerzas. Es decir, qué protocolo se está aplicando ante esa situación. Y en ese sentido es lo que estamos planteando y estamos preguntando. Realmente la impunidad con la que actuó esta persona ayer, llama la atención y por eso vuelvo al principio, solidaridad con la periodista”, expresó Carrera.

“El Ministerio del Interior siempre actúa tarde, ¿qué investigación va a hacer? Si todos nosotros vimos el accionar de esta persona, vimos el accionar ante las cámaras. Lo que hay que hacer es actuar. Llamar la responsabilidad al jefe de policía de Cerro Largo, y por qué no, dar cuenta a la Justicia. ¿Podemos permitir que una persona salga imputada de un juzgado con la calificación de un delito tan grave como la violación en esa actitud? No lo podemos permitir. Entonces, esas investigaciones pour la gallerie, a nosotros no nos sirven”, sentenció el legislador.

