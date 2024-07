“Estaba enojado por un informe que hice”: periodista amenazada habló sobre el mal momento

Locales

Valeria Coronel, periodista de Canal 12 de Melo, se convirtió ayer en involuntaria protagonista de una noticia de alcance nacional. Lamentablemente esto no se debió a un acontecimiento grato, sino a un conato de agresión física.

Anoche, Coronel y otros periodistas locales aguardaban en la puerta de un juzgado local la salida de Humberto Allende, alcalde de la localidad de Cerro de las Cuentas, quien acababa de ser condenado por abuso sexual especialmente agravado y lesiones personales.

Al momento de salir, Allende pasó junto a Coronel y la “saludó” con un claramente audible “andá a la puta que te parió”, insulto que acompañó con el ademán de propinarle un golpe con el dorso de la mano derecha.

La conducta del condenado le valió el repudio de todos los presentes, y más tarde en redes menudearon las manifestaciones de apoyo hacia la reportera.

Diego, es a la periodista Valeria Coronel que amaga golpear el alcalde . — Fernando Garcia (@Fernand03193436) July 24, 2024

Este miércoles, Coronel dialogó con Montevideo Portal y dijo que la situación la tomo por sorpresa, ya que no conocía al exalcalde.

Yo hace muchos años que trabajo en Canal 12de Melo, pero con el tema de las notas de prensa empecé no hace tanto. Por eso, cuando surgió el caso d Allende yo no cubrí”, dijo la profesional.

“Hace ocho años que conduzco un programa que va todos los viernes, y nunca se había dado que lo entrevistara, no lo conocía”, subraya.

Sin embargo, en épocas recientes Coronel sí se refirió a Allende, y eso al parecer lo molestó. La periodista contó que fue en una de las recientes instancias judiciales que tuvo la causa. “Hice una salida al aire desde la puerta del juzgado y desde allí conté cómo era el caso”, explicó.

“Hace una semana, un compañero habló con Allende y este le manifestó que estaba enojado por ese informe”, recordó. En ese mismo dialogo, el ya mencionado compañero le dijo al exalcalde que ser protagonista de tales informes formaba parte de los avatares de ser una figura pública, y el asunto no fue a más.

Coronel contó que en las últimas semanas tanto ella como el director del canal habían consultado a uno de los abogados de allende para coordinar notas, pero el representante les dijo que su defendido no hablaría hasta que la Justicia no se pronunciara.

“Por eso esperábamos que ayer, con la sentencia dictada, hiciera alguna declaración, pero la reacción fue otra”, dijo.

En cuanto a que dicha rección obedeciera a una animosidad preexistente, Coronel no lo descarta pero tampoco o considera probable.

“Un colega, corresponsal para un medio de Montevideo, me dijo ‘se fue directo hacia vos’, pero yo no tengo nada en particular contra él, y no lo conocía”, incidió.

Por ello, supone que quizá simplemente se transformó en destinataria casual de la ira del individuo. “estábamos todos los medios, pero yo quedé como en n primera fila”, expresó.

Interrogada acerca de si siente alguna preocupación por posibles agresiones futuras de Allende, la periodista entiende que no hay motivos.

“Ni me he puesto a pensar en eso, pero me da la impresión de que fue una reacción del momento y nada más”. Por otra parte, Allende está en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica.

“Si pone un pie fuer de la casa, supongo que será detenido, concluyó.