Interior compró 1.100 cámaras corporales y 370 tablets para operativos policiales

El Ministerio del Interior invirtió US$ 350 mil para comprar 1.100 cámaras corporales y 370 tablets para operativos policiales, anunciaron las autoridades de la cartera este miércoles. Esto permitirá a los efectivos grabar sus procedimientos y registrar las denuncias en el lugar de los hechos.

En la presentación estuvieron el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel, el director de Seguridad y Convivencia, Santiago González, el director de la Policía Nacional, Diego Fernández y el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía. “Lo de las tablets es importante porque el vecino no tiene que trasladarse a la comisaría y también para nosotros estar en el lugar de los hechos. El equipamiento de las tablets tiene una trascendencia muy importante para la función policial, para la investigación de los delitos y para estar más cerca de la gente”, expresó D'Elía en rueda de prensa.

Con esta compra, la cartera llega a 3.200 cámaras corporales en Montevideo. “La idea es que cada patrulla tenga una cámara corporal y que cada unidad de investigaciones también. Es una garantía incluso para la Fiscalía porque forman parte de la investigación y de la prueba”, indicó el jefe de la Policía de Montevideo.

Por otro lado, afirmó que el 100% de los patrulleros operativos en la capital del país contarán con una tablet.

Comparando

El Ministerio del Interior informó en un comunicado que actualmente hay 1.905 tablets operativas, 28,7% más que en 2020.

Además, la cartera destacó que si se comparan los delitos registrados en tablet en 2022 contra los del año 2019, aumentaron 21% los registros.

En 2019, del total de rapiñas, el 33,6% se registraban en una Tablet, mientras que en 2022, el 36,8% se registró en un dispositivo, lo que significa un aumento del 3,2%. “Disminuyeron considerablemente las rapiñas entre ambos períodos y porcentualmente hubo más registros por tablet”, afirmó la cartera en el comunicado.

Respecto a las cámaras corporales, en marzo de 2020 había 1.200 y en lo que va de gestión de este Gobierno se compraron 2.000, lo que marca un incremento del 166,7%.

La bandera del Frente Amplio

En julio de 2022 se originó uno de los tantos cruces entre Heber y el senador frenteamplista Charles Carrera por cifras de delitos. En respuestas al legislador del MPP, el ministro del Interior expresó que “el mayor fracaso” en seguridad fue la gestión del exministro Eduardo Bonomi, cuyo director de Secretaría era Carrera.

Carrera recordó entonces las transformaciones en la Policía durante los gobierno del Frente Amplio, y destacó la incorporación de tablets y cámaras corporales. “Se instalaron cámaras de videovigilancia en las calles, se empezaron a usar tablets para tomar denuncias y se compraron cámaras de uso personal para policías, para garantizar su seguridad en los procedimientos”, escribió en esa oportunidad el senador.

Los últimos 10 años de gestión del Frente Amplio en el Ministerio del Interior produjeron transformaciones clave y la profesionalización de la Policía.



Esa es la cartera que hoy administra -y está desbarrancando- Heber.



Más gestión y más respeto para los ministros fallecidos. https://t.co/LBlY40EIHu — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) July 15, 2022

Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera ha asegurado que "no se ocultaron las cifras en la anterior administración para hacerlas coincidir con ese 30%" de caída de hurtos y rapiñas que había prometido en campaña electoral el expresidente Tabaré Vázquez. "Se impulsó la denuncia como ahora no estoy viendo que se esté haciendo", dijo Layera en defensa de su gestión.



"Se compraron en su momento tablet para que nosotros diéramos a los policías que estaban respondiendo a la situación crítica, para tomar la denuncia en la calle. Se ampliaron todas las formas para que la denuncia fuera realizada por el ciudadano", dijo en noviembre de 2021 Layera a Montevideo Portal, y agregó entonces sobre el actual Gobierno: "No es que haya un mensaje para que no se denuncie. Digo que no hay una insistencia en que se denuncie".

