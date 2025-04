Intendente de Montevideo evaluará si el caso de Cairo configura irregularidad o evasión

Política

El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, se refirió a la polémica en torno a la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, quien admitió que no había regularizado su vivienda ante la Dirección Nacional de Catastro, por lo que paga Contribución Inmobiliaria como terreno baldío.

Según señaló el jerarca comunal, en el ámbito de la Intendencia de Montevideo (IM) “corresponde evaluar si existe irregularidad de construcción o si existe evasión”. Zunino señaló que el ejecutivo departamental se abocará a este tema “en estos días”.

“Es una cuestión de procedimiento, y si se detecta esto se harán las intimaciones correspondientes para hacer la regularización”, puntualizó el dirigente del Partido Socialista en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

Zunino manifestó que se enteró el pasado martes de la situación de Cairo y explicó que “salvo que se establezca un procedimiento como un remate o un procedimiento judicial” él no tiene acceso a quiénes son los titulares de los inmuebles. “Cuando lo hacemos, lo hacemos a través de la Dirección Nacional de Registros”, señaló.

“Por tanto, puede haber inmuebles que tengan algunas cuestiones de no regularización de construcciones o adeudos, pero en realidad no sabemos quiénes son [sus] titulares hasta tanto no se procede a una instancia que sea más formal”, argumentó el titular de la IM.

Cairo afirmó más temprano este miércoles que tampoco registró ante el Banco de Previsión Social (BPS) las obras que realizó en su casa.

