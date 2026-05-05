Intendencia de Montevideo anunció cortes de tránsito por rodaje de Netflix: cuáles son

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció los cortes y desvíos que habrá en Montevideo por el rodaje de la serie El futuro es nuestro, producida por Netflix.

El proyecto se realizará durante 27 días entre mayo y junio.

El rodaje comenzará en la calle Piedras, en Ciudad Vieja. Según informó la comuna, ya rigen reservas de estacionamiento desde el pasado lunes 4 de mayo al mediodía, que comprenden Juan Carlos Gómez entre Piedras y 25 de Agosto y Piedras entre Juan Carlos Gómez y Juncal.

En tanto, a partir de las 6:00 de este jueves 7 de mayo iniciarán los cortes de tránsito, que se extenderán hasta las 23:00 del domingo 10 de mayo. Se cortará la calle Piedras, por cuadra, desde Misiones hasta Juncal, dejando libre la circulación por las calles perpendiculares a Piedras.

El sábado 9 de mayo a partir de las 06:00 hasta el domingo 10 a las 23:00 se amplían los cortes, que serán en:

• Piedras y Zabala.

• Misiones y Cerrito.

• 25 de Agosto y Rambla.

• Rambla 25 de Agosto y Treinta y Tres.

• Ituzaingó y Cerrito.

• Rambla Roosevelt y Rambla 25 de Agosto.

• Bartolomé Mitre y 25 de Mayo.

• Juncal y Cerrito.

• Juan Carlos Gomez y 25 de Agosto (se puede circular por 25 de Agosto).

En tanto, el domingo 10 de mayo de 6:00 a 22:00 se reducen los cortes de tránsito a:

• Piedras e Ituzaingó.

• Bartolomé Mitre y 25 de Agosto.

• Cerrito y Juncal.

• Juan Carlos Gómez a la altura de la rambla (dejando paso por 25 de Agosto).

• Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo.

El lunes 11 de mayo estará cortada la calle Bartolomé Mitre y Buenos Aires (sin afectar Buenos Aires), en el horario de 7:00 a 19:00.

“Conforme avancen las semanas de rodaje, se informará de nuevos cortes de tránsito y los desvíos de transporte correspondientes”, notificó la IM.