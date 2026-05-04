Orsi recibió a Netflix, que anunció apuesta inédita en Montevideo: dónde serán los rodajes

Cultura

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a representantes de Netflix, quienes anunciaron un proyecto inédito que se rodará en Uruguay durante 27 días de mayo y junio. La producción proveerá unos 4.000 puestos de trabajo —directos e indirectos— y tendrá una inversión de entre US$ 8 y US$ 10 millones.

En conferencia de prensa, Matías Mosterín, de K&S Films —productora a cargo del rodaje—, dio detalles de El futuro es nuestro, cuyo elenco estará liderado por el uruguayo Enzo Vogrincic, la argentina Delfina Chaves y el mexicano Emiliano Zurita. La serie comenzó a rodarse en Argentina y terminará en Uruguay.

Según detallaron los representantes de la productora, se trata de la adaptación de una obra de ciencia ficción escrita por Philip K. Dick, que por primera vez en la historia se hace en español. “Es una gran apuesta de Netflix a un proyecto latinoamericano de habla hispana”, dijeron.

La productora, que llevó adelante series como El Eternauta y División Palermo, así como películas como Relatos salvajes y El Clan, afirmó que se trata de una producción que no tiene “precedentes” en la región.

Por su parte, Melina Sícalo, coordinadora de Montevideo Audiovisual, detalló que la serie se rodará durante 27 días en más de 15 locaciones públicas y privadas de la capital del país. Las filmaciones se realizarán en Ciudad Vieja, Plaza Independencia —que será el set principal durante cuatro jornadas—, Peñarol, Melilla y Parque Lecoq.

A fines de octubre del año pasado, Netlix había confirmado el inicio de la miniserie distópica, que ontará con Mateo Gil como showrunner y la dirección de Vicente Amorim, Daniel Rezendey Jesús Braceras.

El anuncio se dio a conocer a través del perfil oficial de Netflix en Instagram, donde se compartió una publicación con los nombres del elenco y el equipo creativo detrás del proyecto.

Tras el fenómeno mundial de La sociedad de la nieve —dirigida por J. A. Bayona y nominada a múltiples premios internacionales, incluidos los Oscar y los BAFTA—, Vogrincic se consolidó como una de las figuras más prometedoras del cine latinoamericano. En la cinta, el actor dio vida a Numa Turcatti, una de las víctimas de la tragedia de los Andes, papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Con esta nueva serie, Enzo vuelve a la pantalla con una propuesta de ciencia ficción que promete cautivar al público con su mirada sobre el futuro.