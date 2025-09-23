Política

Intendencia de Canelones y MSP por Hospital de la Costa: prevén inauguración en 2028

Montevideo Portal

Autoridades de la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Salud Pública se reunieron este martes para avanzar en el inicio de la obra del nuevo Hospital de la Costa de Oro.

“En esta nueva instancia se incorporó la ingeniera Natalia González en representación de Obras Sanitarias del Estado (OSE), el cual es un eje muy importante, para las redes de saneamiento indispensables para la construcción del centro de salud”, informó el gobierno canario.

Según el director general de Secretaría de Canelones, Rodrigo Márquez, el centro será “grande, para lo que son las dimensiones de hospitales a nivel nacional” y señaló que tendrá servicio de traslados en ambulancias las 24 horas.

Asimismo, Pedro Irigoin, secretario de la intendencia y actual jefe comunal en ejercicio (debido a la ausencia de Francisco Legnani, que se encuentra en Japón), valoró la inclusión de OSE en la instancia.

“Incorporamos a OSE para un trabajo técnico y proporcionarle la información necesaria para el desarrollo del saneamiento en Atlántida y también de los posibles lugares donde el Hospital de Costa de Oro estaría instalado”, sostuvo.

Si bien aún no hay fecha y lugar definido, se prevé su inauguración para el 2028.

