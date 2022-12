Intendencia de Canelones contrató a mujeres que denunciaron discriminación por sus cuerpos

Política

Montevideo Portal

La Intendencia de Canelones abrió un llamado para operario que generó siete denuncias en las que mujeres plantearon que fueron discriminadas por sus cuerpos gordos. “En las bases del llamado no está entre los requisitos ser flaca”, declaró una de las denunciantes, que había quedado fuera de la lista de prelación por no cumplir con determinado índice de masa corporal (IMC). Tras el reclamo, en las últimas horas, las mujeres recibieron la noticia de que serán contratadas.

“Se procedió a la contratación de las siete personas”, confirmó una fuente de la comuna canaria a Montevideo Portal. Además, aseguró que la intendencia revisará los criterios de selección para determinados llamados.

En noviembre, en el plenario de la Junta Departamental de Canelones, ediles nacionalistas pidieron tratar en el orden del día como “grave y urgente” las denuncias de las siete mujeres por discriminación contra la Intendencia de Canelones. La moción fue votada a favor por los ediles de las bancadas blanca y colorada, pero no contó con el apoyo del Frente Amplio, por lo que el tema no fue abordado en el legislativo departamental.

Unas semanas después, a inicios de diciembre, el colectivo Diversa, que milita por la diversidad corporal, mantuvo una reunión con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y otras autoridades de la comuna. El jerarca informó entonces al colectivo que había una investigación en curso para determinar si existió o no discriminación.

La investigación administrativa avanzó, pero fue archivada. Tras un informe de Jurídica y con la recomendación de incorporar a la lista de prelación según la necesidad a las denunciantes, “las siete mujeres fueron incorporadas a la lista de operarios”, informó la fuente de la comuna.

Jurídica de la Intendencia determinó que no hay discriminación, ya que el llamado se enmarca en los acuerdos vigentes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está respaldado por la academia, que habilita ciertas exigencias para el puesto de operario. De todas maneras, las autoridades consideraron que hay motivos para revisar los casos puntuales de las denunciantes.

“Se revisa, les asiste razón en su defensa de estar capacitadas para la tarea, se procede a la contratación”, explicó el informante.

La OIT estima que si la persona queda afuera de una lista final con criterios establecidos en el llamado, no se puede hablar de discriminación. Sin embargo, las denunciantes e integrantes del colectivo Diversa plantearon que cumplir con determinado IMC no estaba explicitado en el llamado. Sin embargo, las autoridades consideran que formaba parte de la revisión médica correspondiente.

“Estamos muy seguros de los procesos que realizamos, pero pretendemos un cambio para adelante”, explicó uno de los funcionarios municipales a Montevideo Portal, quien destacó la importancia del archivo de la investigación, así como también de la reunión que mantuvieron con representantes de Diversa. “Entendieron que no eran improvisados los criterios”, planteó.

La comuna pretende definir con mayor precisión las tareas incluidas en el manual descriptivo del cargo, ya que el de operario abarca un espectro muy amplio. “Los criterios, por lo tanto, son muy exigentes por la amplitud del cargo, y el trabajo de los médicos es prever todas las situaciones”, explicó la fuente, que agregó que la Intendencia buscará ser flexible en los requisitos exigidos para determinadas tareas de operarios.

Diversa

En la reunión en la Intendencia de Canelones, activistas y autoridades intercambiaron a comienzos de diciembre sobre “los requisitos que se establecen para concursos, específicamente del requisito que habla del índice de masa corporal, ítem por el que varias de las denunciantes fueron descalificadas del llamado”, explicó Victoria Ripa, referente de Diversa, a Montevideo Portal.

“La Intendencia de Canelones nos recibió y pudimos dialogar de forma muy fluida sobre este tema. Como colectivo, fue nuestro objetivo brindar información acerca de lo obsoleto que está utilizar el IMC en cualquier ámbito como indicador de salud”, explicó Ripa, y agregó: “Como hemos expresado varias veces, el IMC no es más que un número, que lejos se encuentra de brindarnos información sobre la salud de una persona. Fue creado hace más de 200 años por el matemático Adolphe Quetelet con fines que no tenían nada que ver con lo saludable o no saludable. Por lo tanto, descalificar a alguien de un puesto de trabajo por este motivo es absolutamente incoherente y sin sentido”.

Ripa remarcó que el colectivo cuenta con evidencia científica al respecto y con un equipo de profesionales en el área de la salud que lo respalda.

La activista, cantante de Croupier Funk y modelo destacó de todas maneras que “la intendencia se mostró muy abierta y receptiva” a los planteos realizados.

Montevideo Portal