Insultos, fracturas y patadas en la cara: detalles de la agresión a los policías en Rocha

Este martes fueron condenados los cuatro agresores que golpearon a tres policías en la noche del sábado en el balneario Costa Azul del departamento de Rocha. Se resolvió por proceso abreviado y deberán cumplir dos años y ocho meses de prisión efectiva los dos principales involucrados. Esta condena es con descuento de la prisión preventiva. Por otra parte, fueron condenados a 16 y seis meses de prisión los otros dos involucrados.

Los principales involucrados fueron condenados "como autores penalmente responsables de un delito de atentado agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves agravadas y dos delitos de lesiones personales agravadas". Otro de los involucrados fue condenado "por un delito de atentado especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales especialmente agravado y un delito de hurto especialmente agravado". Cumplirá dos meses de prisión efectiva y 14 meses de régimen de libertad a prueba.

El último involucrado fue condenado "por un delito de desacato" a la pena de seis meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Tendrá vigilancia permanente, presentación semanal a la seccional policial correspondiente al domicilio fijado y prestación de servicios comunitarios.

La Fiscalía publicó este miércoles más detalles del caso en su pedido de formalización. La fiscal del caso logró establecer que los policías se encontraban realizando un recorrido y control en el balneario Costa Azul cuando divisaron a estos cuatro hombres que estaban caminando. Cuando procedieron a su detención para revisarlos, uno de los policías encontró un arma blanca con mango de madera y una extensión de ocho centímetros, pero ninguno de ellos dijo que era suyo.

En este marco, uno de los condenados (identificado como H.P) comenzó a insultar a los policías con frases tales como: "Milicos chupa pija o milicos de mierda, no tienen nada más que hacer". El encargado de los efectivos intentó calmar al hombre indicándole que esas no eran formas de referirse a la autoridad policial y le solicitó más respeto. Según el texto, el imputado H.P comenzó a ponerse cada vez más agresivo, manifestando que a él no le importaba (ir preso) porque era menor y no podía ser detenido.

El funcionario le notificó que iba a ser detenido y, ante esta situación, otro imputado le tiró la tablet a uno de los policías, mientras que otro de los agresores comenzó a pegarle al policía. Mientras el efectivo policial intentaba reducir al hombre que estaba golpeando al funcionario, ambos caen al piso con golpes en el forcejeo. En esta situación, uno de los funcionarios sufre una fractura de un dedo debido a que el agresor hizo un movimiento indebido para generarla. Mientras tanto, la funcionaria logró ponerle las esposas a uno de los atacantes.

H.P logró zafar de la aprehensión y se retiró algunos metros. Sin embargo, la Fiscalía asegura que lo hizo para "tomar impulso" y pegarle una patada en la cabeza a uno de los funcionarios al ver que sus compañeros estaban siendo detenidos. No conforme con eso, el condenado corre hacia otro de los policías y (como se ve en el video) comienza a darle piñas en la cara de forma violenta y continúa mientras estaba tirado en el piso.

"Finalmente, todos los imputados logran huir del lugar, L.R. incluso con una de sus manos esposadas, pero huyendo luego de tironear y hacer caer a la funcionaria S. al piso nuevamente, aun cuando se levanta y trata de iniciar persecución, no pudiendo ninguno de los funcionarios policiales continuar con la misma atento a las lesiones por todos sufridas", sostiene la Fiscalía.

"Cabe señalar que las esposas policiales no han sido aún recuperadas y en el correr del día que los imputados estuvieron fugados, realizaron publicaciones en red social con dichas esposas y la frase 'No me agarran ni esposado... Fuck the Police... ¡mañana preso yoo!', en sitio identificado socialmente como 'lucasr402', dirección identificada como la de L.R", agrega la Fiscalía.

Actualmente, todos los funcionarios se encuentran en licencia médica por los golpes causados. La Fiscalía describió todas las lesiones que sufrieron los policías: "En el caso de D.A.S.O.: Trauma en 3er. dedo de mano derecha con fractura multifragmentaria de falange proximal del 3er. dedo. Eritema en cara posterior de cuello. Edema y hematoma en pómulo derecho. Hemorragia subconjuntival derecha. Escoriación en antebrazo derecho. Escoriación superficial en pómulo izquierdo. Tiempo de inhabilitación mayor a veinte días y según evolución informe posterior. En el caso de A.T.P.: Hematomas en cuero cabelludo, dos en región parietal y occipital derechos y otros parietal izquierdo. Esquimosis en cara interna de brazo derecho y excoriación en dorso de puño derecho. Con inhabilitación menor a veinte días. La funcionaria J.P.S.S. presenta al examen equimosis en cara interna de brazo derecho. Edema discreto en pómulo y mejilla derecha. Tiempo de inhabilitación menor a 20 días".

Finalmente, la fiscal del caso detalla que los autores de estas agresiones fueron buscados durante todo el domingo. Fueron encontrados ese mismo día en una casa que pertenece al padre de uno de los imputados, donde se había concurrido en esa misma mañana. Sin embargo, manifestaron que "no sabían nada de ellos".

"Cabe señalar que hubo que montar todo un operativo policial para lograr su ubicación", finaliza el texto de la Fiscalía.

