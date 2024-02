Inglaterra: bomba de la 2ª Guerra Mundial obligó a evacuar a más de 3.000 personas

Una bomba alemana de 500 kilos de la II Guerra Mundial, que fue hallada en un jardín de la ciudad de Plymouth (suroeste de Inglaterra), ha sido detonada con éxito en el mar tras obligar a la evacuación de más de 3.000 personas de sus viviendas.

El Ministerio británico de Defensa, en uno de los mayores operativos de este tipo en más de setenta años, informó a través de sus redes sociales que la operación se completó con éxito en la noche del viernes.

Un convoy militar trasladó la bomba en el contenedor de un camión desde el jardín, a través de un área densamente poblada, hasta el embarcadero de Torpoint Ferry, desde donde se llevó para ser detonada en el mar.

Más de 10.000 personas y 1.200 propiedades se vieron afectadas por el cordón perimetral de 300 metros que se estableció en torno a la bomba.

Según Defensa, el arma, una bomba SC-500 arrojada desde el aire por las fuerzas alemanas durante la II Guerra Mundial, representaba un "riesgo significativo para la seguridad pública".

One of the largest UK peacetime evacuation operations since WW2 is underway in Plymouth, where @BritishArmy and @RoyalNavy have been working round the clock to make safe a 500kg unexploded bomb.



Personnel are working with @plymouthcc & emergency services to evacuate residents. pic.twitter.com/uTzNtwhHjH