Informe de Ineed remarca “desigualdades” educativas y para Mahía “hay un fuerte debe”

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El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) publicó este miércoles 18 de marzo el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2023-2024.

En el documento, el organismo advierte que, si bien el país logró avances significativos en cobertura educativa, persisten problemas estructurales en egreso, aprendizajes y desigualdad que condicionan las trayectorias de niños y jóvenes.

Al respecto, el acceso al sistema está prácticamente universalizado en Educación Primaria y Media Básica, con coberturas cercanas al 100% (99,8% y 99,2%, respectivamente); también se observan muy altos registros en Educación Inicial y Media Superior (94,6% y 92,8%). Sin embargo, esta expansión “convive con una caída sostenida de la matrícula debido al descenso demográfico”, lo que obligará a las autoridades a “reorganizar recursos y fortalecer la calidad de la atención educativa” de cara al futuro.

Sin embargo, se debe prestar “especial atención” a las desigualdades existentes en el sistema educativo, indicó a Montevideo Portal el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía. “Hay que hacer especial énfasis en trabajar para que haya una efectiva igualdad de oportunidades. En eso hay un fuerte debe”, sentenció.

De acuerdo con los datos, en 2024 el egreso entre jóvenes de 18 a 20 años fue de 88,8%, y el egreso “oportuno” a los 16 años alcanzó 79,9%. En Media Superior, en cambio, la situación “sigue siendo el principal cuello de botella del sistema”, recalca el informe, ya que el egreso entre jóvenes de 21 a 23 años fue de 53,2% y el egreso “oportuno” a los 19 años llegó a 48,4%.

El estudio subraya que, si bien hubo “mejoras” respecto de 2019, la meta de 75% para Educación Media Superior no fue alcanzada y “sigue existiendo una distancia muy alta respecto del objetivo de universalización del egreso”, detalla.

A esto se le suma el fuerte peso de las desigualdades sociales. Uno de cada cuatro hogares con niños es pobre y en esos contextos predominan niveles educativos bajos entre los adultos, desempleo más alto y escaso capital cultural, factores que impactan directamente en las oportunidades educativas de los escolares.

También se resalta la segregación socioeconómica en los distintos subsistemas y niveles educativos, que explica una parte importante de las diferencias de desempeño entre estudiantes.

En materia de enseñanza, el documento hace hincapié en las “dificultades” de implementación curricular. “Durante la transformación curricular se produjeron numerosos recursos normativos, administrativos y de orientación, pero eso no resultó suficiente para acompañar a los docentes en el pasaje de lo teórico a la práctica del aula”, sostiene el informe y añade que “faltó avanzar de manera sustantiva en materiales didácticos”.

Otro problema crítico es el ausentismo crónico. La inasistencia persistente en Primaria “constituye uno de los factores más graves” y se asocia a caídas significativas en los aprendizajes, tanto en lectura como en matemática, lo que evidencia que la permanencia efectiva en el aula es una “condición clave” para el aprendizaje, “especialmente en contextos más vulnerables”.

No obstante, el documento también identifica iniciativas con resultados positivos, como la expansión del programa de pensamiento computacional de Plan Ceibal, que muestra mejoras en habilidades digitales cuando se sostiene en el tiempo. Mahía, por su parte, también subrayó los niveles de cobertura de la educación pública, lo que “abre un abanico muy importante”. “Creo que también es positiva la valoración que hace la sociedad uruguaya de la escuela pública y los niveles de satisfacción comparativamente altos respecto a otros países”, añadió.

A su vez, el titular del MEC llamó a no “pasar cuentas de gobierno” debido a que el informe evaluó el estado de la educación en 2023 y 2024, bajo la administración de Luis Lacalle Pou. “Eso reduce la calidad de la discusión, reduce la perspectiva de buscar una solución de fondo”, sostuvo el jerarca.

“El gobierno tiene que dar una visión de perspectiva y de asumir los problemas que nos tocan como un problema país”, ratificó el ministro.

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