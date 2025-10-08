Inflación se alinea con expectativas de BCU, que continúa bajando las tasas de interés

Economía

La inflación interanual se ubicó en 4,25% en setiembre pasado, el dato más reciente hasta ahora. De acuerdo con el Banco Central del Uruguay (BCU), este porcentaje es “prácticamente estable” respecto a agosto y “algo por debajo de lo esperado” en el trimestre anterior.

En esta línea, el ente financiero “proyecta que la inflación continúe cercana a la meta” de 4,5%, según aseguró este miércoles a través de un comunicado.

Así, el organismo destacó que este indicador está “más alineado” con sus proyecciones que con las del sector privado. “La inflación observada se ubica en el nivel proyectado por el BCU un año atrás, mientras que se encuentra sistemáticamente por debajo del promedio de expectativas privadas”, resalta el BCU; de acuerdo con un gráfico que adjunta en su página web, se observa cómo hace un año la proyección del BCU era de 4,5%, mientras que el promedio de los distintos agentes privados era de 5,87%.

Por otro lado, el mes pasado las expectativas de la inflación a dos años “continuaron su descenso” para todos los agentes relevados e, incluso, alcanzaron nuevos mínimos históricos. En el caso de las expectativas de los empresarios entraron por primera vez en el rango de tolerancia (de entre 3 y 6%), aunque permanece un punto por encima de la meta del Banco Central.

Finalmente, el BCU resaltó que “trabaja” para que la inflación “continúe en torno” a la meta designada. En tal sentido, en la jornada del martes se anunció que recortó en 50 puntos básicos —a 8,25%— la tasa de política monetaria, lo que “reduce la instancia contractiva de la política monetaria”.

“En la medida en que el escenario macroeconómico evolucione según lo previsto, el BCU continuará el ciclo de reducción de la tasa de interés hacia una instancia de política monetaria neutral”, establece el ente.

