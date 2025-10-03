Inflación interanual tuvo una leve suba y llegó al 4,25 % en setiembre, según el INE

Montevideo Portal
La inflación interanual de Uruguay aumentó levemente en setiembre a 4,25% —desde 4,20%— y alcanzó el vigésimo octavo mes consecutivo dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay, que va del 3 al 6%.
Es la primera vez desde marzo que el indicador muestra una suba.
Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe del índice de precios al consumo (IPC), la variación mensual de la inflación fue de 0,42%, al tiempo que la variación acumulada en el año fue del 3,19%.
De acuerdo con el análisis del economista de Vixion Consultores, Aldo Lema, la variación mensual se situó “levemente por encima de las expectativas de mercado”, que eran de 0,3%.
Según el documento del INE, las principales incidencias en setiembre provienen, fundamentalmente, de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (0,16%), vivienda (0,11%), mobiliario, enseres domésticos y demás artículos para el hogar (0,05%), transporte (-0,06%), recreación, deporte y cultura (0,06%) y servicios de educación (0,04%).
En tanto, la inflación subyacente tuvo una variación mensual de 0,32%, una variación acumulada en lo que va del año de 3,17% y una en los últimos 12 meses de 4,90%.
