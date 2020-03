Infectólogo Savio aseguró que Uruguay está en una “etapa predecible” del coronavirus

Locales

El infectólogo Eduardo Savio dijo este lunes que Uruguay tiene hasta ahora "un número de casos predecible" de coronavirus y aseguró que en las próximas semanas aumentará, así como la mortalidad debido a esta enfermedad.

En conversación con Montevideo Portal, Savio respaldó la cantidad de test de diagnóstico que se están empleando, que es mayor a la de otros países de la región, lo que permite que Uruguay tenga una noción bastante real de lo que pasa.

"Como el país empezó a testar más estamos diagnosticando más. De eso se trata, de diagnosticar y aislar", expresó.

Así las cosas, dijo que "todo lo que está pasando es predecible y los números no nos tienen que asustar". "Los números hay que verlos bien y no hacer comparaciones", dijo y puso como ejemplo a Brasil, donde se presume que por cada caso confirmado de coronavirus que se comunica oficialmente hay nueve no confirmados.

"En Uruguay se han hecho avances. Se está muy atento a todo, se testean más pacientes cada vez, se han realizado estructuras para albergar enfermos... En este contexto, no estamos tan mal parados", señaló.

Sin embargo, a pesar de esta "etapa predecible en la que se encuentra Uruguay", Savio señaló que en las próximas semanas habrá más casos confirmados y más mortalidad, "que es lo que a la gente más impacta".

"Pero eso, en esto contexto, debemos asumirlo como una realidad. Pongamos la cabeza en otro lado y veamos los esfuerzos que se están haciendo en el llamado al aislamiento social, en normas básicas de protección individual", expresó.

En cuanto al pico máximo de casos en nuestro país, Savio estipuló que -aunque es "absolutamente imposible decirlo con certeza"- podría darse a mitad de año y a partir de julio podría empezar a bajar la denominada curva de contagio.

Sin embargo, todo esto se dará "en base a las medidas tomadas y las que progresivamente se vayan tomando".

En este sentido, consideró que más allá de las exhortaciones a no salir de casa, deberían emplearse medidas en aquellos lugares a donde la gente tiene que ir y no pueden evitarse las aglomeraciones, como los supermercados, farmacias y ferias. Allí también habrá que "estimular el distanciamiento", explicó.

