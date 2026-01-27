Inddhh pidió revisar el texto del convenio de Inisa y FF. AA.: “Tenemos que tener cuidado”

Locales

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) pidió revisar el texto del convenio que firmaron el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y las Fuerzas Armadas para capacitar a ciertos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal.

La presidenta del organismo, Mariana Mota, señaló que se quiere saber más sobre “cuáles son los términos” de dicho acuerdo. “Se excluye a determinado sector de jóvenes y se selecciona a algunos sí y otros no; puede ser por determinadas características que el Inisa considere que puedan ser pasibles de transitar estos procesos”, dijo en diálogo con Canal 5.

“Las Fuerzas Armadas tienen una forma de llevar adelante su formación, entrenamiento y vida militar por la que tenemos que tener cuidado si eso no confronta con los derechos de los adolescentes”, agregó.

Mota precisó que, en caso de que la Inddhh presente algún tipo de reparo en cuanto al texto del convenio, tienen previsto solicitar una reunión con las autoridades del Inisa y del Ministerio de Defensa para “poder intercambiar miradas”.

Semanas atrás, el director del Inisa Daniel Radío detalló que el plan piloto involucrará a 20 adolescentes que realizarán una suerte de “pasantía” en el Ejército. El curso tiene tres pilares: educación, capacitación laboral y generar la posibilidad de que quienes desarrollen una vocación puedan ingresar al Ejército.

En la primera instancia, los seleccionados deberán ser mayores de edad y no haber ingresado al Inisa por delitos relacionados con homicidio. El curso excluye el manejo de armas y apela a la capacitación de oficios. Quienes deseen participar, deberán hacerlo de forma voluntaria. “Hay bastante voluntad. Ellos se entusiasman con estas cosas”, dijo Radío.

