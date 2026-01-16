El Inisa y Defensa planean que adolescentes infractores cursen “pasantía” en el Ejército

Política

En el marco de sus políticas de rehabilitación, el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) planea una nueva actividad junto con el Ministerio de Defensa Nacional. El director del organismo, Daniel Radío, adelantó de qué se trata y cómo prevén establecerla.

En diálogo con Subrayado, Radío señaló que se trata de una propuesta para que unos 20 muchachos que cumplan su condena en el Inisa puedan acceder a “una especie de curso o pasantía” en el Ejército Nacional.

En primera instancia, la propuesta prevé dos instancias; una primera, a modo piloto, que se desarrollará durante este 2026. Las 20 personas seleccionadas participarán del curso que tiene tres pilares: educación, capacitación laboral y generar la posibilidad de quienes desarrollen una vocación puedan ingresar al Ejército.

En la primera instancia, los seleccionados deberán ser mayores de edad y no haber ingresado al Inisa por delitos relacionados con homicidio. El curso excluye el manejo de armas y apela a la capacitación de oficios.

Quienes deseen participar, deberán hacerlo de forma voluntaria. “Hay bastante voluntad. Ellos se entusiasman con estas cosas”, dijo Radío.

Otra de las propuestas que el Inisa llevará a cabo este 2026 es Cosechando Esperanzas, un proyecto que Richard Read acercó al Ejecutivo y genero “consenso político” entre todos los partidos.

Los lineamientos de Cosechando Esperanzas aún no se plasmaron, pero sí hay horizontes. Para entrar, dijo Radío a Montevideo Portal, una de las variables para ser seleccionado tendrá que ver con el rango etario. En ese sentido, pensarán en “muchachos más grandes” que cumplan una condena en el Inisa. El jerarca difiere con la posibilidad de que otro de los criterios tenga que ver con los delitos que cometieron, ya que conduce a la “estigmatización”.