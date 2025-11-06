Increíble: nuevo alcalde de Nueva York confesó que lloró por la mano de Suárez a Ghana

Internacionales

Montevideo Portal

La elección del demócrata Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York sacudió el tablero político en Estados Unidos. Nacido en Uganda y de religión chiita, el dirigente fue votado por más de un millón de votos en los comicios y se impuso ante Andrew Cuomo, candidato republicano apoyado por el presidente Donald Trump.

En su discurso posterior a la victoria, agradeció a los “taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores” y a sus padres por “hacerlo el hombre que es hoy”. Además, aseguró estar orgulloso de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.

Aparte de su faceta como líder político incipiente, Mamdani se definió en varias entrevistas como un apasionado del fútbol “de toda la vida” y contó que es simpatizante del club inglés Arsenal. Tras su elección, varios fragmentos de entrevistas al dirigente demócrata se viralizaron en redes, entre ellas uno que —increíblemente— tiene que ver con Uruguay.

El flamante alcalde neoyorquino contó que en 2010, con 18 años, asistió al Mundial de Fútbol en Sudáfrica y expresó el disfrute que sintió “dentro y fuera de los estadios” al vivir esa experiencia, salvo en una excepción.

“Miré el partido entre Uruguay y Ghana y fue una de las primeras veces que lloré en público. Ya saben, Luis Suárez… no voy a decir nada más sobre él y lo que pensé en ese momento”, confesó en un podcast del medio inglés The Guardian en setiembre.

En otra entrevista en el canal Pablo Torre Finds Out, explicó que, al haber nacido en Uganda —un país que hasta el momento nunca disputó una copa mundial de fútbol—, se crió apoyando a los demás países africanos que competían, además de a Estados Unidos.

“Estuve ahí, en persona, llorando cuando Luis Suárez rechazó un tiro desde la línea de la portería que hubiese llevado a Ghana al punto más lejos para una selección africana. Yo quiero que los neoyorquinos tengan este tipo de experiencias, conectándose con el juego y no mirándolo a través de una pantalla”, afirmó.

Montevideo Portal