“Sé que estás escuchando”: el demócrata Zohran Mamdani ganó en NY y pasó mensaje a Trump

Internacionales

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró este martes su victoria ante miles de seguidores y citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs para decir: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad".



Mamdani agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" y también agradeció directamente a sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy" y aseguró estar orgulloso de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.



El demócrata ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50 % del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y agregó que ya se respira "el aire de una ciudad renacida", ofreciendo reconstruir Nueva York.



"La esperanza vive", dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política".



"Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", afirmó.



Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera "ni islamofobia ni antisemitismo".



"Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior", señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá "un alcalde que se preocupará por todos".



Mamdani agradeció su victoria también a los jóvenes: "Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos vosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía", subrayó.



Después, tuvo palabras para el presidente estadounidense, Donald Trump, que le ha calificado de "comunista" y que llegó a amenazar con cortar fondos federales si ganaba el candidato demócrata.



"Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen", dijo Mamdani antes de levantar los vítores del público.



"Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros", agregó.



Por último, el político progresista afirmó que es "joven, musulmán y un socialista demócrata", algo por lo que no tiene que disculparse.



"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante", zanjó.



Mamdani ganó las elecciones con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News, convirtiéndose así en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.



Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad.



Según el resultado provisional con más del 90 % escrutado, Mamdani tiene un 50,4 % de los votos, seguido por Cuomo (41,6 %) y Sliwa (7,1 %). EFE

Demócratas ganan en Nueva Jersey y Virginia

Si bien Mamdani ha acaparado los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político estadounidense, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Sherrill, una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y exasambleísta estatal Jack Ciattarelli.

Y en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin en los últimos cuatro años.

En la otra punta del país, los californianos votaban sobre la redistribución de distritos electorales, lo que favorecería al Partido Demócrata, en respuesta a una iniciativa similar impulsada por Trump en Texas.

"Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante", reaccionó el expresidente demócrata Barack Obama.

"Enfrentamiento político"

El ascenso improbable de Mamdani destaca el debate dentro del Partido Demócrata sobre un futuro centrista o izquierdista, con algunas figuras nacionales prominentes ofreciendo solo respaldos tibios a Mamdani antes de las votaciones.

Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, dijo que había "una guerra civil en el Partido Demócrata".

"Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado", declaró Cuomo después de votar.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, Grant Reeher, afirmó que una victoria de Mamdani provocaría un "enfrentamiento" con el presidente.

"Trump tratará a la ciudad de Nueva York de manera más agresiva", sostuvo.

EFE / AFP