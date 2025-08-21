Incidentes en partido de Avellaneda: tres heridos graves y más de cien detenidos

Internacionales

Los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejaron varios heridos; entre ellos, hay tres que están particularmente graves.

Según informaron medios argentinos, tres hinchas del cuadro chileno se encuentran internados en grave estado. Uno es Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien se arrojó al vacío desde una de las tribunas para escapar del ataque de la barra de Independiente. Se encuentra ingresado en el Hospital Fiorito de Avellaneda con un diagnóstico de traumatismo de cráneo.

En ese centro también está otro de los internados graves, un hombre de 56 años, que permanece “estable” y con “traumatismo de cráneo con fractura cervical”. El tercer herido grave está en el Hospital Presidente Perón, también con traumatismo de cráneo; su estado se agravó esta mañana.

Por otro lado, hay otros dos heridos hospitalizados, pero en estado de gravedad leve, de los cuales uno es argentino. Hubo más heridos en la jornada, muchos de los cuales ya fueron dados de alta a pesar de haber sufrido politraumatismos en gran medida.

Con respecto al número de detenidos, el número ascendió a 135 en total. Según Infobae, los cargos son de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. La mayoría de las detenciones (al menos 97) correspondieron a hinchas de la U. de Chile.

