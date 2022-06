Incautación de 400 kilos de droga: Fiscalía imputará este martes a detenidos en operativo

Judiciales

Montevideo Portal

La fiscal letrada de Montevideo de Estupefacientes de 1er. Turno, Mónica Ferrero, realizará este martes la audiencia de formalización para las personas detenidas el pasado lunes en varios departamentos en el marco de la Operación Pitágoras, que incautó autos de alta gama, una ambulancia, droga, dinero y armas.

Según dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en conferencia de prensa, por este operativo nueve personas resultaron detenidas, una de ellas menor de edad, por lo que los ocho restantes serán puestos a disposición de la Fiscalía. Fuentes del Ministerio Público dijeron a Montevideo Portal que la audiencia de formalización se realizará a las 16:00 horas. Asimismo, señalaron que la cita judicial será extensa por la cantidad de personas involucradas.

Posteriormente, las autoridades de la Fiscalía brindarán declaraciones a la prensa para informar lo logrado en el encuentro judicial y los eventuales delitos imputados. De nueve personas detenidas, cuatro uruguayos poseían antecedentes judiciales, según informó Heber.

El secretario de Estado aseguró que esta incautación “es importante”, sobre todo ante la controversia que surgió a nivel político en las últimas semanas, donde se cuestionaba si existía o no un plan contra la delincuencia. Heber aseguró que “esto es parte del plan” y un fragmento de la estrategia e inteligencia policial.

“Atrás hay inteligencia que pudo descubrir y saber. Todavía no han parado las investigaciones y los allanamientos que vamos a continuar haciendo en estos días, que no podemos anunciar. Esto fue camuflado en una ambulancia en donde nuestra inteligencia pudo percibir que esta no tenía como fin el traslado de personas, sino traslado de drogas, la que pudimos interceptar en su momento y poder incautar esta cantidad enorme”, expresó.

Montevideo Portal