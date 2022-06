Operativo Pitágoras: droga en ambulancia, nueve personas detenidas e incautación de armas

Policiales

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró este lunes en conferencia de prensa que la incautación de más de 400 kilos de droga en el departamento de Cerro Largo fue un “golpe muy duro al crimen organizado”. El secretario de Estado hizo referencia al operativo policial Pitágoras, que se viene desarrollando desde hace meses atrás y que dio como resultado el decomiso de 251 kilos de pasta base y 172 kilos de cocaína.

Además, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm, dos escopetas, un fusil una pistola calibre 22 y hay nueve detenidos. También fiscalizaron dinero, que aún no fue contabilizado en su totalidad, y nueve vehículos, entre ellos, una ambulancia que tenía 700 kilómetros.

“Queremos agradecer a las fiscales Mónica Ferrero y María Elena Mainard, que trabajaron al unísono junto a la policía para arribar a este golpe al narcotráfico. Estos son los resultados del plan famoso que hemos hablado en reiteradas oportunidades, nosotros dijimos que no íbamos a bajar los brazos, no estamos bajándolos, estamos dando un combate frontal al narcotráfico, esta semana seguramente convoquemos a la prensa para dar otra información”, indicó el ministro.

“Hubo distintas detenciones, algunas en Cerro Largo, otras en Treinta y Tres, y hasta en Lavalleja para agarrar a todos los involucrados en esta organización. Tenemos la convicción de que esta droga iba con destino a consumo interno y no descartamos que la cocaína incautada iba con destino al exterior. Es una hipótesis, no lo hemos confirmado en ese sentido, pero la pasta base seguro iba destino al mercado interno y a las organizaciones que mencionamos en la instancia del Parlamento, donde mostramos a los proveedores parte integrante de la investigación que está llevando adelante la fiscal Ferrero y la fiscal Mainard”, agregó.

Para el ministro, esta incautación “es importante”, sobre todo por los cuestionamientos que surgieron a nivel político en las últimas semanas, donde se cuestionaba si existía o no un plan contra la delincuencia. Heber aseguró que “esto es parte del plan” y un fragmento de la estrategia e inteligencia policial.

“Atrás hay inteligencia que pudo descubrir y saber. Todavía no han parado las investigaciones y los allanamientos que vamos a continuar haciendo en estos días, que no podemos anunciar. Esto fue camuflado en una ambulancia en donde nuestra inteligencia pudo percibir que esta no tenía como fin el traslado de personas, sino traslado de drogas, la que pudimos interceptar en su momento y poder incautar esta cantidad enorme”, expresó.

“Como seguimos en investigación, mucho detalle no podemos decir. Dentro de lo que se puede, podemos decir que fueron detenidas nueve personas: seis son hombres mayores de edad, dos mujeres mayores y una mujer menor de edad. Uno de ellos es ciudadano boliviano; de los uruguayos, cuatro poseen antecedentes judiciales por delitos varios, mientras que el boliviano se aguarda por una respuesta que no hemos tenido. El cabecilla de esta organización era uruguayo, es una persona que teníamos identificada y de alguna manera tiene conexión con lo que anunciábamos”, añadió.

Sobre la ambulancia, las autoridades policiales presentes explicaron que el trabajo de inteligencia permitió observar que el vehículo había ingresado a una casa donde le colocaron la cartelería y las luces para utilizarlo de camuflaje. “Fue seguido, tanto cuando fue hacia Cerro Largo y (también) en su regreso. (Sobre) la compra de la ambulancia todavía se están haciendo averiguaciones porque ni matrícula tiene", señalaron.

