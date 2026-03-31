Judiciales

Imputaron al conductor de la camioneta que chocó de atrás a familia que murió en Florida

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Florida informó que fue imputado el conductor de la camioneta que chocó con un auto en Florida en la noche del pasado lunes 30, hecho que causó la muerte de una familia de cuatro, dos de ellos menores de edad.

La Justicia dispuso la formalización de la investigación para el hombre, de 42 años. En tal sentido, se le impusieron medidas preventivas por 60 días, mientras la Fiscalía de 4º turno continúa con la investigación.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió a la altura de la ruta 56 en el kilómetro 19. Una vez que la Policía Caminera actualizó la información primaria se conoció que los fallecidos fueron cuatro: un bebé de dos años, su hermano de nueve y sus padres, una mujer de 28 y su pareja de 32.

El ahora imputado resultó herido de gravedad tras el impacto. La espirometría arrojó resultado negativo.

“La violencia del impacto y la deformación del vehículo más liviano, en este caso el automóvil, podría dar indicios de una alta velocidad de desplazamiento, pero eso es ya para el peritaje de Policía Científica”, expresó a Subrayado (Canal 10) Belso Rodríguez, vocero de Caminera.

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