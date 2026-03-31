“De suma violencia”: desde Caminera apuntan hipótesis sobre tragedia ocurrida en Florida

Policiales

Sobre las 21:00 horas del lunes, un accidente ocurrido en el departamento de Florida dejó como trágico saldo la muerte de cuatro de las cinco personas que viajaban en un auto. Se trata de dos niños de 2 y 9 años y sus padres, de 28 y 32. Un quinto ocupante, de 42 años, fue hospitalizado en estado grave.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió en el kilómetro 19 de la ruta 56. Allí, y en circunstancias que se investigan, el auto en el que viajaba el grupo familiar fue embestido desde atrás por una camioneta pickup que viajaba en el mismo sentido. Su conductor, de 48 años, resultó ileso y arrojó resultado negativo a la prueba de consumo de alcohol.

Luego de la colisión, ambos vehículos salieron de la calzada y se desplazaron varios metros sobre la faja natural.

Belso Rodríguez, vocero de Policía Caminera, dijo al noticiero Subrayado que lo que “quedó demostrado es que fue una colisión de suma violencia”, pero serán las pericias las que determinen las causas de la tragedia.

Sin embargo, los datos preliminares sugieren que la velocidad podría haber sido un factor de incidencia en el lamentable episodio.

“La violencia del impacto y la deformación del vehículo más liviano, en este caso el automóvil, podría dar indicios de una alta velocidad de desplazamiento, pero eso es ya para el peritaje de Policía Científica”, expresó el uniformado.

De forma complementaria, Rodríguez calificó como “excelente” el estado del pavimento en el lugar de la tragedia y señaló que en el momento de los hechos no llovía ni había niebla, por lo que la visibilidad no debió ser una dificultad para el manejo.

Números preocupantes

La semana pasada, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), presentó su informe de siniestralidad vial de 2025.

De acuerdo con dicho documento, durante el pasado año aumentó la cantidad de siniestros de tránsito y de fallecidos en accidentes en comparación con 2024. La tasa de mortalidad se ubica en 13,5 fallecidos cada 100.000 habitantes, lo que supera la actual tasa de homicidios, de 10,3%.

De acuerdo con el informe, el último año hubo 22.482 accidentes de tránsito en todo el país —un 4,1% más que en 2024— de los cuales 28.342 personas resultaron lesionadas. Esto implica un aumento del 3,82% en la cantidad de heridos respecto al año anterior y un promedio de 78 personas lesionadas por día en siniestros viales.