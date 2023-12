Imputaron a dos hombres por la incautación de 443 kilos de cocaína en Soriano

Judiciales

Luego de que la Policía incautara 443 kilos de cocaína que fue arrojada en Soriano y encontrada en San José, la Fiscalía formalizó las investigaciones de dos hombres involucrados en el tráfico de la droga.

De este modo, la fiscal de Estupefacientes de Primer Turno, Mónica Ferrero, dispuso la imputación de uno de ellos por cinco delitos: organización de tráfico ilícito de sustancias y estupefacientes en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de transporte; un delito de atentado especialmente agravado; un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones agravado por la participación de un grupo criminal, y un delito de daño especialmente agravado, todo en régimen de reiteración real en calidad de autor.

En tanto, el otro imputado fue condenado por un delito de organización de actividades de narcotráfico en calidad de cómplice en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones agravado por la participación de un grupo criminal en calidad de autor.

Como medida cautelar, ambos deberán cumplir prisión preventiva hasta el 11 junio.

Este miércoles, la fiscal de Soriano, Stella Alciaturi, realizó un proceso abreviado con dos adolescentes de 16 años involucrados en el caso, quienes fueron asistidos por defensa y obtuvieron una condena de 14 meses de internación en el Inisa.

La pena de los menores es una “medida socioeducativa por los delitos de asociación para delinquir, tráfico interno de armas y asistencia al narcotráfico”.

Qué dijo el Ministerio del Interior

En conferencia de prensa, el Ministerio del Interior ofreció detalles acerca de la operación Corona, en la que se incautaron los 443 kilos de cocaína.

Tal como informáramos, el operativo se llevó a cabo ayer en un campo del departamento de Soriano, y permitió a los policías apoderarse de la sustancia ilegal, armas de fuego y arrestar a cuatro personas.

Durante la conferencia se explicó que la operación comenzó a prepararse en el pasado setiembre, cuando la información recabada por los investigadores reveló que “un clan familiar del departamento de San José” preparaba una maniobra de envergadura. En ese momento se decidió que las acciones que hasta el momento eran llevadas a cabo por la Jefatura maragata pasaran a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

En ese sentido, Azambuya destacó la capacidad de coordinación entre diferentes áreas policiales y el hecho de que en la operación Corona trabajaron efectivos de “la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, las Jefaturas de Río Negro, Soriano, Flores y San José, de la Guardia Republicana, la Unidad Aérea y Policía Científica”.

Durante la conferencia se informó que la droga provendría de Bolivia y su destino final —previo paso por Montevideo— sería “Europa o África”. En cuanto al valor de lo incautado, “en el territorio nacional rondaría los 3,5 millones de dólares, y en Europa llegaría a los 15,5 millones”.

Marca de origen y posibles vinculaciones

Los paquetes de droga incautados llevan la leyenda “CAN-AM” a la vista. Interrogados sobre este hecho, los policías explicaron que dicha “marca” no se había encontrado hasta ahora en otras incautaciones locales, pero que se consultará con Interpol por su posible presencia en el extranjero. Sobre presuntas vinculaciones con narcotraficantes conocidos, como Sebastián Marset, se explicó que eso podrá establecerse o descartarse en investigaciones iniciadas a partir de la incautación, pero que no hay de momento nada que lo indique.

Un avión elusivo

Las autoridades reconocieron que, con base en la información que disponían, no estaba previsto que una aeronave formara parte de la maniobra de los traficantes. El aparato fue apreciado a la distancia por los agentes y, entre las estribaciones del terreno, no se pudo tampoco establecer si había tocado tierra. En cualquier caso, el eventual aterrizaje no habría durado “más de tres minutos”.

En rigor, ni siquiera es cien por ciento seguro que la avioneta haya lanzado o descargado la droga, aunque, “es lo más probable”.