Imputan a hincha de Peñarol por apología al delito por un tuit que aludía a una canción

A pedido del fiscal Fernando Romano, el Poder Judicial dispuso que no puede ingresar a ningún espectáculo deportivo organizado por AUF.

El Poder Judicial, a pedido del fiscal de Flagrancia de Noveno Turno, Fernando Romano, imputó a un hincha de Peñarol por apología al delito por una publicación en la red social Twitter en la que “hacía alusión a una canción ofensiva con respecto a los hinchas de Nacional”, informó el director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, a la prensa.

La Justicia dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio y la comunicación a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que no pueda ingresar a ningún espectáculo deportivo organizado por dicha asociación.

Por otra parte, el fiscal intentará identificar a la familia de las víctimas, de los hinchas de Nacional asesinados, para “hacer una reparación simbólica con ellos con un pedido de disculpas”. La solicitud de reparación se realizará siempre y cuando logre identificarlos.

Romano, quien la semana pasada citó a declarar a Fiscalía a dirigentes de Nacional y Peñarol por cánticos violentos, y a funcionarios y futbolistas del club aurinegro, aunque no inició una investigación sobre ellos y las reuniones tuvieron carácter informal, como informó el fiscal.

Benech informó que el fiscal tiene identificados dos o tres casos más de apología al delito vinculados a publicaciones de canciones en redes sociales y agregó que Romano trabajará en las próximas semanas en estas investigaciones.

De todas maneras, este 25 de diciembre comienza la Feria Judicial Mayor, que se extenderá hasta el 31 de enero de 2022, por lo que reducen las actuaciones del sistema judicial.

El martes pasado, cuestionado sobre qué diferencia hay entre los jugadores que no fueron imputados y los usuarios que sí lo sean, Romano explicó que los segundos ya saben que los futbolistas de Peñarol fueron citados y pudieron haber sido formalizados. “La evidencia que yo tenía es sobre Agustín Álvarez Martínez, pidió muchas disculpas, me pareció que es un pibe muy sano, que no tomó la dimensión porque la letra la puede interpretar cualquiera”, dijo Romano días antes de imputara uno de los usuarios por una publicación.

“El usuario de Twitter lo está utilizando en forma intencional, hay una actitud de desafío y esa actitud después se verá cómo se resuelve. No es un tema de Peñarol y Nacional, es un desafío a la Justicia y pensamos que hay determinados cantos que se tienen que terminar y hay integrantes de la tribuna que no pueden ir más al fútbol. Esos integrantes que van a ser identificados, más allá de que puedan pasar por Fiscalía, seguramente van a estar en la lista negra de la selección uruguaya de fútbol”, acotó.

