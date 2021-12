Fiscal que citó a dirigentes de Nacional y Peñarol explicó por qué investigó el caso

Judiciales

El fiscal de Flagrancia de 9no. Turno, Fernando Romano, brindó una rueda de prensa este martes luego de que pasaran dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Peñarol, y dirigentes de Nacional. Allí, el magistrado dio los motivos por el que comenzó la investigación y la indagatoria.

“Lo que motivó la investigación, la excusa, fue los videos que se viralizaron el sábado en la tarde porque los videos que se viralizaron en la mañana eran de un festejo muy sano, donde aparecía Larriera cantando, pero en la tarde empezaron a suceder otros hechos como videos con canciones más subidas de tono, hasta que llega la canción esta que la cantan en los estadios donde alude la muerte de un rival”, indicó el fiscal en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Al ver que la escala de la violencia ascendía en las redes sociales, eso motivó al fiscal a actuar, según dijo, pero aclaró que fue con el motivo fundamental de buscar que los protagonistas deben ser conscientes de lo que cantan.

“Hubo un compromiso en el día de ayer de Peñarol —que sacó un comunicado que fue satisfactorio, fue sentido y creo que hubo un buen diálogo tanto con jugadores como con dirigentes y entrenadores— y se logró el hecho de comprometerse para trabajar para que estos cantos desaparezcan de las tribunas”, expresó.

Consultado sobre cuál es la forma para que desaparezcan, Romano señaló que la Fiscalía no será quien establezca de qué forma será y aclaró que los diferentes “estamentos del fútbol” sí podrían encontrar las soluciones. “Incluso va a ser invitada la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para conversar que, a través de la SND se convoque a esta reunión y plantear que cuando estas canciones se empiecen a dar en las tribunas, y fundamentalmente de Nacional y Peñarol, de ahí los actores paren el partido y no haya sanción de quita de puntos porque muchas veces las barras utilizan la presión de hacer esas canciones para quita de puntos y que el equipo se perjudique”, comunicó.

Con respecto a las redes sociales, en las últimas horas se viralizó el hashtag “cómo me voy a olvidar”, lo cual disparó una nueva investigación por parte de las autoridades para los internautas que volvieron a hablar sobre el asunto.

“Seguramente vayan a haber citados a Fiscalía porque sí están haciendo apología del delito cuando saben, en este caso, de que se está investigando ese caso y no hay formalizaciones. Entendiendo de que acá (por el caso de Peñarol y Nacional) no se solucionaba con una formalización, sino que se iba a solucionar del punto de vista de un acuerdo entre las instituciones y convocar a todos los estamentos del fútbol para que realicen los cambios que tienen que hacer”, afirmó.

Cuestionado sobre qué diferencia hay entre los jugadores que no fueron imputados y los usuarios que probablemente sí lo sean, Romano explicó que los usuarios ya saben que los jugadores de Peñarol fueron citados y pudieron haber sido formalizados. “La evidencia que yo tenía es sobre Agustín Álvarez Martínez, pidió muchas disculpas, me pareció que es un pibe muy sano, que no tomó la dimensión porque la letra la puede interpretar cualquiera”, argumentó.

“El usuario de Twitter lo está utilizando en forma intencional, hay una actitud de desafío y esa actitud después se verá cómo se resuelve. No es un tema de Peñarol y Nacional, es un desafío a la Justicia y pensamos que hay determinados cantos que se tienen que terminar y hay integrantes de la tribuna que no pueden ir más al fútbol. Esos integrantes que van a ser identificados, más allá de que puedan pasar por Fiscalía, seguramente van a estar en la lista negra de la selección uruguaya de fútbol”, acotó.

Finalmente, el integrante del Poder Judicial aseguró que otras de las motivaciones para comenzar a investigar el caso fue que hubo “muchas” amenazas contra el delantero aurinegro Agustín Álvez Martínez.