Imputan a dos personas más por atentado contra fiscal de Corte Mónica Ferrero

Dos detenidos por el caso del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, fueron imputados en la jornada de este viernes, según informó el director de Comunicación del Ministerio Público, Javier Benech.
La investigación fue formalizada por asociación para delinquir, un delito de receptación agravada, incendio. También fueron señalados por atentado agravado y estrago, uno como cómplice y otro como coautor.
Se dispuso en ambos casos prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2026, mientras continúa la investigación.
El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cuando delincuentes dispararon y dejaron destrozos en la casa de Ferrero. Posteriormente, la Policía detuvo a un hombre y una mujer. Él fue imputado el pasado martes y se dispuso prisión preventiva hasta el 28 de marzo.
