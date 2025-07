Imágenes sensibles: divulgan video del hombre que fue succionado por el motor de un avión

Usuarios en redes sociales compartieron en las últimas horas un video sobre un incidente ocurrido el pasado 8 de julio en el aeropuerto de la ciudad italiana de Bérgamo en el que un hombre falleció tras ser succionado por el motor de un avión.

Según se puede observar en la filmación, el individuo logró burlar la seguridad de la pista, se dirigió hacia el Airbus A319 de la compañía española Volotea que estaba por despegar y, tras intentar subirse a una de las turbinas, se lanzó hacia la otra y perdió la vida al instante.

El hecho provocó una gran conmoción en los trabajadores de la terminal aérea. Entre quienes tuvieron el infortunio de observar esta tragedia, se observa cómo algunos se voltean, se toman la cabeza o se dejan caer al suelo ante el shock del incidente.

La aeronave se encontraba a punto de despegar con destino a la ciudad española de Oviedo. Tras el fallecimiento del hombre, se suspendieron las actividades del aeropuerto temporalmente y, entre otras acciones, se le ofreció apoyo psicológico a los pasajeros y a la tripulación del avión.

“Estamos investigando informaciones de un incidente que involucra nuestro vuelo V73511 BGY-OVD, que ocurrió en tierra después de que el embarque fue completado y listo para la salida. Estamos al tanto de que una persona ha sufrido heridas graves relacionadas con el motor de la aeronave”, expresó la aerolínea en su cuenta de X en ese momento.

“Todos los pasajeros y tripulación se encuentran físicamente bien. No obstante, la compañía también está proporcionando apoyo psicológico tanto a los pasajeros como a los miembros de la tripulación implicados”, informaron posteriormente en un comunicado.

Según Volotea, la víctima “no estaba a bordo del vuelo y no tenía relación con la empresa”.

Man Dies After Being Sucked Into Plane Engine at #Milan Airport

July 8, 2025

Milan Bergamo Airport, Italy



Facts:

On July 8, 2025, around 10:30 a.m. local time, Andrea Russo, a 35-year-old man from Calcinate near Bergamo, died after reportedly throwing himself into the left… pic.twitter.com/pKlJyDS7q2