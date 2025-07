Irrumpió corriendo en la pista de un aeropuerto y fue succionado por el motor de un avión

Un hecho trágico tuvo lugar este martes en el aeropuerto de Bérgamo, donde un hombre murió tras ser succionado por el motor de un avión.

El accidente ocurrió en un Airbus 319 de la empresa Volotea, que había finalizado su embarque hacia el aeropuerto de Anzu, próximo a la ciudad española de Oviedo, en Asturias.

De acuerdo con la información primaria, el hombre de 35 años irrumpió en la pista corriendo y fue succionado por el motor. Se desconoce si se trata de una persona procedente del exterior del aeropuerto o, por el contrario, de un trabajador o pasajero.

Por lo tanto, se investiga cómo esta persona estaba en esa zona.

El aeropuerto fue cerrado de forma temporal durante dos horas tras el accidente.

A ground worker in his 30s died after being sucked into the engine of a Volotea Airbus A319 (EC-MTF) at Milan Bergamo Airport on Tuesday morning. The incident occurred around 10:20 a.m. as flight V73511 to Asturias (BGY–OVD)… pic.twitter.com/o7oWLhY2Lj