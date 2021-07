Ignacio Errandonea: condenas por Plan Cóndor “permiten ir construyendo el nunca más”

Locales

El Tribunal Supremo de Italia confirmó hoy las cadenas perpetuas a 14 militares y represores de Chile y Uruguay acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, el plan represivo en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980.

La Alta Corte, siguiendo la petición de la Fiscalía, revalidó la sentencia de julio de 2019 del Tribunal de Apelación de Roma, en segundo grado, contra 24 represores, aunque la lista de imputados ha disminuido tras la muerte de varios de ellos.

Entre los condenados está el militar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, de 74 años, el único que se personó en el juicio debido a que vive en Italia tras escapar de la justicia de nuestro país en 2007, si bien este viernes no acudió a la audiencia. Además de Tróccoli fueron condenados José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco.

En diálogo con Montevideo Portal, Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que "se reafirma por la Justicia que el Plan Cóndor fue un plan criminal de exterminio del enemigo y el opositor a los regímenes militares que imperaban en la época".

"Fue la mayor asociación para delinquir que existió en toda América Latina, juntar las Fuerzas Armadas de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay", agregó.

Errandonea sostuvo que al ratificarse las condenas hay "una justicia que deja sabor a poco por lo lejano en el tiempo, ya que muchos de ellos se murieron y escaparon de la justicia". "Sienta el precedente de que nadie está por fuera de la justicia y permite ir construyendo el nunca más, que se construye con justicia", agregó.

En ese sentido, el integrante de Familiares comentó que estas condenas llevan a pensar que los militares "tarde o temprano van a tener que rendir cuentas ante la justicia".

"El hecho de que llegue la justicia tarde y vayan presos es decir que se terminó la cultura de hacer lo que quiero en el poder y después no rendir cuentas. Es sano para toda la sociedad, no solo para los familiares. Nos va brindando certezas de que estamos construyendo la vacuna contra este tipo de arbitrariedades", comentó.

Además, explicó que esto mismo aplica para el reciente procesamiento con prisión de los militares Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y José Arab por el secuestro de los hermanos Julien. "Se aplica lo mismo, está bueno que la justicia uruguaya, argentina e italiana actúen. Que (los militares) sepan que pueden escaparse de una, pero no de otro lado. No nos olvidemos que la justicia argentina tiene a (Manuel) Cordero porque se escapó y Tróccoli está en Italia porque no quiso rendir cuenta frente a la justicia uruguaya y se escapó. Para los criminales de lesa humanidad no hay un rincón seguro en el mundo, tarde o temprano tienen que rendir cuentas", concluyó Errandonea.