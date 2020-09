INDDHH inició investigación por información de Defensa: son datos “nuevos y relevantes"

Locales

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció el pasado sábado en rueda de prensa que remitió a la Justicia las actas y antecedentes de Tribunales de Honor que estaban pendientes desde la transición de gobierno.

El ministro sostuvo que "ha recibido información" que podría aportar a la búsqueda de detenidos desaparecidos. "La relevancia y consecuencias que pueden tener es tarea de la Institución de Derechos Humanos, a quien derivé las informaciones. En ese proceso están", comentó García.

En esta línea, Montevideo Portal se comunicó con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Wilder Tyler, para consultarle sobre estos asuntos. En primer lugar, Tyler aseguró que no podía profundizar mucho más de lo que aportó el secretario de Estado por la sensibilidad del asunto, pero confirmó que recibió información en dos oportunidades.

Ahora es información está siendo "procesada", según dijo Tyler, ya que se brindó un elemento y a partir de allí se inicia una investigación. "Sí, son dos asuntos y están los dos investigación. Uno más avanzado que el otro, pero los dos están en la etapa de investigación", sostuvo.

Consultado si se trata de información nueva o que ya tenían, Tyler confirmó que se trata de información nueva y agregó que vienen recibiendo datos nuevos hace ya algunos meses.

"Es decir, nosotros venimos recibiendo información nueva desde ya unos meses por distintas puntas, entonces esa información lo que se hace es chequearla con la información anterior. Lo que se hace es cruzarla para ver si cuadra con lo que tenías anteriormente porque es mucho el material que hay, pero también ha habido mucho material falso o erróneo. Entonces esa información se va tamizando y en eso estamos", explicó.

"Es información que no existía antes, entonces se abre una línea de investigación, es decir, entrevistas gente, tomás testimonios y eso se corrobora con otra información ya existente, es decir, con información preexistente. En una palabra, elaboras la información, intentas de tomar elementos corroboratorios - aclaratorios porque lo que te llega te llega como una pista: 'fulano vino y me planteó esto' y luego empezás a trabajar", agregó.

Con respecto a la importancia de la información, Tyler confesó que, tras una revisión primaria, se trata de información relevante, más allá de que no pudo ahondar más en el contenido. En este sentido, explicó que cuando llega la información se tiene que hacer una revisión para conocer si es suficientemente importante como para profundizar en ella e iniciar una investigación. En esta nueva información entregada es lo suficientemente importante como para iniciar una investigación.

"Es información que una vez que tú haces una revisión primaria resolvés seguir profundizando. A veces pasa de que llega un dato que viene muy armado y no funciona porque en los elementos que se aporta hay algo que ya no cuadra. Entonces en esos casos, no se descarta totalmente, pero queda en reserva por si en algún momento algo queda más claro. Ese es el procedimiento, hay veces que no seguís una pista. Bueno, en este caso se trabajará sobre esa nueva información", concluyó el presidente de la INDDHH.

