IM pide que "se actúe con responsabilidad" tras información falsa de muerte por Covid-19

Locales

Este jueves la secretaria de Adeom Valeria Ripoll informó que un hombre falleció por coronavirus en Montevideo, algo que fue desmentido tanto desde la mutualista como de la Intendencia de Montevideo.

Además, la cremación de la víctima, que murió por una enfermedad grave, se pospuso para el viernes tras la confusión.

"Nosotros al no tener un protocolo lo que pasó fue que apareció la empresa fúnebre, con equipos de seguridad. Los compañeros se alarmaron nos llamaron y al no tener el protocolo ellos no sabían como actuar ante esta situación", dijo a Montevideo Portal Eduardo Vignolo, presidente de Adeom.

El presidente del sindicato de trabajadores municipales dijo que "se tratará de formular el protocolo hoy y el procedimiento para este tipo de situaciones por si llegan a ocurrir".

Desde la Intendencia de Montevideo compartieron un comunicado en su cuenta de Twitter donde señalan: "ante la difusión de información falsa sobre el sepelio de una persona fallecida por coronavirus en el Cementerio del Norte, recordamos que nuestro servicio de Necrópolis aplica con rigurosidad el protocolo previsto por el Ministerio de Salud Pública".

Desde la comuna informaron que toman "las medidas adicionales para preservar la seguridad y salud" de su personal.

En diálogo con Montevideo Portal el secretario de la Intendencia de Montevideo Fernando Nopitsch explicó: "en todos los temas, como hemos venido anunciado con el tema ferias, vamos a hacer lo que la autoridad sanitaria diga".

"A nosotros nos notificaron de lo que es entierros y velorios y hay normas especiales por Covid-19 para el tratamiento del cuerpo de la empresa", agregó.

El secretario general de la IM comentó que en el protocolo está establecido que "tanto entierro como cremación se hace en las mismas condiciones de siempre. Por lo tanto no cambió nada".

Nopitsch llamó a tener responsabilidad al informar sobre este tema por la "sensibilidad que esto tiene".

"El protocolo ya existe, fue comunicado y señala que no hay cambios. Sin desmedro de eso trabajamos en medidas adicionales pero por cuenta nuestra", agregó.

En esa misma línea fue el intendente de Montevideo Christian Di Candia, que en su cuenta de Twitter compartió el protocolo y afirmó: "Estamos velando por la seguridad de funcionarias y funcionarios, cumpliendo con todas las medidas que dispusieron las autoridades sanitarias y contamos con información diaria actualizada para la gente".

"Actuemos e informemos con responsabilidad", aseguró el intendente de Montevideo.

Montevideo Portal