IM multará a organizadores de La China, que denuncian robo de bebidas y cajas con dinero

Locales

La comuna le revocó el permiso hasta nuevo aviso a los permisarios y no podrán realizar más eventos ni fiestas en esa carpa.

Ya no más

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo multará a los organizadores de La China, evento que tuvo lugar en la rambla de Montevide en el que se registraron disturbios que finalizaron varias personas heridas y robos.

Desde la comuna informaron a Montevideo Portal que “se analizará si (el evento) contaba con la cantidad suficiente de funcionarios para la seguridad y demás requisitos".

Además, se le revocó el permiso para realizar otras fiestas hasta nuevo aviso a los permisarios, que no podrán realizar más eventos en la carpa ubicada en la rambla entre Punta Carretas y Parque Rodó.

“Se analizará la situación citando al organizador y relevando información de lo sucedido. Además, el día anterior se multó al permisario por falta de limpieza”, informó la Intendencia de Montevideo.

Para la noche de este domingo los organizadores tenían otra fiesta programada, pero fue suspendida antes de la decisión de la intendencia debido a las alertas meteorológicas.

Por su parte, desde la organización emitieron un comunicado en la red social Instagram en el que se pidieron disculpas por lo sucedido y lamentaron la situación.

"Deberíamos esperar que pasen las horas para dar un comunicado, pero no. Estamos totalmente indignados, enojados, tristes, decepcionados, una mezcal de sensaciones que nos hace escribir esto. Hace siete años hacemos La China, y siempre tuvimos como prioridad la unión, la amistad y la diversión. Ayer se rompió el respeto por el otro, por aquellos que van a divertirse sin joder a nadie, por los que estaban trabajando, por los que querían disfrutar de los shows. Todo el año hicimos un gran esfuerzo para darle a nuestro público las mejores producciones, los mejores artistas, las mejores fiestas, y miren como terminamos cerrando el año. Lamentamos profundamente lo sucedido, no compartimos nada que tenga que ver con violencia. Les pedimos perdón a los que fueron a pasarla bien, les pedimos perdón a nuestro equipo de trabajo", señala el comunicado divulgado por la organización.

Fernando Herrero, uno de los organizadores del evento, dijo en declaraciones a Subrayado que sufrieron daños materiales, robos de bebidas y de las cajas registradoras.

“El detonante exactamente nosotros no lo sabemos. Simplemente hubo en desacuerdo entre personas y a partir de ahí se fueron generalizando otros problemas que terminó en lo que vimos todos”, agregó.

Herrero estimó que había entre 2.500 y 2.800 personas en la fiesta y que para esa cantidad se estima se necesitan unos 60 o 70 trabajadores para la seguridad del evento. En esta línea, el empresario afirmó que para La China eran más de 80 los guardias de seguridad contratados, más unos 15 policías de Prefectura.

El empresario afirmó que le llamó la atención la decisión de la intendencia de revocarles el permiso para organizar fiestas en ese lugar.

“Honestamente desde mi lugar me llama la atención, me pone triste, más indignación. Es algo que nos afecta directamente, pero es algo que nosotros no podemos controlar. Espero que sea revocado para bien y que se puedan seguir desarrollando los eventos que hay por delante”, expresó Herrero.

Montevideo Portal