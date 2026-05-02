IM implementará medidas para combatir la ola de robos a monumentos históricos

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de medidas tras la ola de robos de monumentos en la capital.

La comuna informó mediante un comunicado en su portal de noticias que “utilizará tecnología inteligente para activar alertas en tiempo real” y aumentará el número de cuidaparques.

El prosecretario de la IM, Diego Olivera, afirmó que estos robos “no son un fenómeno aislado”, sino que es una “problemática más amplia de vandalización de espacios públicos”, por lo que el gobierno departamental interviniera para encontrar una solución.

El jerarca explicó cómo funcionarán las cámaras de videovigilancia: “No se trata únicamente de cámaras tradicionales, sino de herramientas capaces de detectar patrones de comportamiento sospechosos y activar alertas en tiempo real. Por ejemplo, si una persona permanece durante un período prolongado en contacto con un monumento, el sistema puede emitir una alarma al centro de monitoreo del Servicio de Convivencia”.

Aumentar el número de personal que se encarga de la seguridad de los parques es otras de las medidas que la IM tomó ante esta “problemática”. “Estos funcionarios no solo reportan situaciones irregulares, sino que también fomentan la convivencia y el uso adecuado de plazas y parques, en diálogo permanente con vecinos y vecinas”, agregó Olivera.

Otro de los ejes del plan apunta a mejorar la iluminación en “zonas críticas”. Por otro lado, se prevé reforzar las tareas de mantenimiento y limpieza, con la conformación de cuadrillas que se encargarán de remover grafitis, pintadas y pegatinas. En esa línea, la intendencia trabaja en un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación para incorporar a personas privadas de libertad o con medidas alternativas en tareas de recuperación del espacio público.

La estrategia también contempla la liberación de espacios ocupados de forma irregular, como campamentos o instalaciones no autorizadas, en coordinación con la política nacional dirigida a personas en situación de calle. Este componente se articula con una coordinación permanente con el Ministerio del Interior, donde la Intendencia enfoca sus acciones en la prevención y el acondicionamiento urbano, mientras que la respuesta ante eventuales delitos queda bajo la órbita policial.

Esta medida de la comuna capitalina se da luego de que delincuentes robaran el busto del monumento dedicado a Pierre de Coubertin. La escultura estaba en la rotonda que se encuentra frente al Estadio Centenario

Días atrás, dos personas robaron el busto del monumento al peón frente a la Rural del Prado. Gracias a las cámaras, se logró dar con los autores del robo, pero, hasta el momento, no se encontró lo hurtado.