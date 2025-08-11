Locales

IM iba a reactivar al Gusano Manzana, pero lo postergará ante la muerte del niño de 2 años

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, sostuvo que la comuna capitalina tenía previsto reactivar el funcionamiento del Gusano Manzana del Parque Rodó, pero que a raíz de la “trágica” noticia de la muerte del niño de 2 años que cayó del juego el pasado 19 de julio, se hará “un compás de espera”.

El economista lamentó la situación y afirmó que “la pérdida de un hijo es trágica”. Bergara dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado que la Intendencia de Montevideo (IM) había realizado una “suspensión transitoria del juego”.

Sin embargo, el intendente recordó que la “investigación de fondo está en la órbita de la Justicia”, por lo que “hay que dejar actuar a la Fiscalía para que termine de investigar las circunstancias de tan trágico desenlace”.

Al ser consultado por los protocolos, el intendente de la capital del país sostuvo que “siempre se pueden mejorar”. “En una primera instancia, lo que estaba planteado fue que los mecanismos de seguridad del juego estaban y que fueron circunstancias ajenas a esos mecanismos de seguridad los que desgraciadamente desencadenaron en esta situación”, dijo el líder comunal.

“Siempre es posible seguir analizando y perfeccionando protocolos, sobre todo cuando refiere a la seguridad de la gente”, reconoció Bergara.

El intendente dijo que a la “IM no le corresponde hacer esa investigación”, ya que está bajo la órbita de la Justicia. Así, explicó que ante el accidente la comuna suspendió “transitoriamente el juego para verificar que los mecanismos de seguridad estuvieran en funcionamiento”.

“Estábamos avanzados en ese sentido, a punto de reactivar la posibilidad de que el juego continuara operando, pero dada a la trágica noticia vamos a dejar eso en un compás de espera para ver cómo avanza la investigación”, expresó.

Tal como informáramos, el niño de 2 años murió este lunes en su casa de Colinas de Solymar, donde fue encontrado inconsciente.

La fiscal de Ciudad de la Costa de Tercer Turno, Cristina Falcomer, solicitó la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte, informó la Fiscalía.

El menor había sido internado en CTI tras sufrir un traumatismo de cráneo, luego de caer del juego al cual había subido con su padre. Fue dado de alta a fines de julio.

El padre del niño, que iba junto a él, también resultó internado tras el accidente.

Un video que circuló en redes sociales días después mostró que el adulto llevaba al niño en su falda, algo prohibido en una atracción de estas características.

La madre del niño había anunciado a principios de agosto que demandaría a los dueños del juego.