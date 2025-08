Madre de niño que terminó en CTI por subirse a gusano manzana demandará a dueños del juego

Judiciales

La madre del niño de dos años que fue internado en CTI después de caer del Gusano Manzana del Parque Rodó el pasado 19 de julio, Cristi Rodríguez, presentará una denuncia contra el permisario del juego, Gioga e Hijos, y ahondó sobre el vínculo con el padre del menor, que sigue internado.

En diálogo con El Observador, la madre dijo que busca que la Intendencia de Montevideo (IM) ponga “toda la colaboración” para esclarecer los hechos de la fatídica tarde. Asimismo, en una denuncia firmada por los abogados Marcos Pacheco y Mariana de León, Rodríguez afirmó que tardaron 20 minutos en atender a su hijo.

La mujer cuestionó al funcionario que permitió que sus hijos de dos, cinco, ocho y nueve subieran al juego junto con su padre, ya que las normas indican que los menores no deben subirse en la falda de adultos y que deben ser mayores de seis para jugar.

“No nos queda claro cómo no se dio cuenta de que iba en la falda con el niño”, expresó la madre, que también denunció que el juego continuó funcionando después de que su hijo cayera. “No entendemos cómo se dio la secuencia, pero es bastante inentendible que el juego no se pudiera frenar”, sentenció.

La mujer también contó que está separada del padre de sus hijos hace dos meses y que radicó una denuncia de género contra su expareja. Si bien calificó al hombre como “un buen padre”, también reconoció que se enteró de detalles del accidente de su hijo en la prensa.

Por ejemplo, al principio le dijeron que el niño se había herido en un accidente de tránsito. Tampoco le contó que llevaba al pequeño en la falda cuando salió despedido del juego.

La mujer reconoció que hubo “una gran responsabilidad del padre” en el accidente, pero también insistió en la falta de los dueños del juego, por haber “fallado”. “No fue una desgracia por poco”, afirmó.